"Черный день" у боевиков. В Донецке сообщили о смерти "замминистра промышленности" ДНР

Третьяков находился в базе сайта "Миротворец" в качестве "пособника террористов".

Сергей Третьяков Скриншот видео с youtube.com

террористической ДНР сообщили о смерти так называемого "заместителя министра промышленности и торговли" Сергея Третьякова, 1973 года рождения.

Об этом сообщил сайт фейкового "министерства образования" сепаратистов.

По информации издания "Остров" причиной смерти "замминистра" называют тромб.

Третьяков находился в базе сайта "Миротворец" в качестве "пособника террористов". По некоторым данным в его ведении были вопросы гуманитарной помощи, поступающей на оккупированные территории.

Напомним, ранее сообщалось о смерти первого главаря террористической ЛНР Валерия Болотова.