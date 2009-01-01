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"Черный день" у боевиков. В Донецке сообщили о смерти "замминистра промышленности" ДНР

Сегодня, 19:16

Третьяков находился в базе сайта "Миротворец" в качестве "пособника террористов". 

Сергей Третьяков, ДНР
Сергей Третьяков Скриншот видео с youtube.com
В террористической ДНР сообщили о смерти так называемого "заместителя министра промышленности и торговли" Сергея Третьякова, 1973 года рождения.

Об этом сообщил сайт фейкового "министерства образования" сепаратистов.

По информации издания "Остров" причиной смерти "замминистра" называют тромб.

Третьяков находился в базе сайта "Миротворец" в качестве "пособника террористов". По некоторым данным в его ведении были вопросы гуманитарной помощи, поступающей на оккупированные территории.

Напомним, ранее сообщалось о смерти первого главаря террористической ЛНР Валерия Болотова.

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ДНР, боевики, Третьяков, смерть
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