"Черный день" у боевиков. В Донецке сообщили о смерти "замминистра промышленности" ДНР

Третьяков находился в базе сайта "Миротворец" в качестве "пособника террористов".
Об этом сообщил сайт фейкового "министерства образования" сепаратистов.
По информации издания "Остров" причиной смерти "замминистра" называют тромб.
Третьяков находился в базе сайта "Миротворец" в качестве "пособника террористов". По некоторым данным в его ведении были вопросы гуманитарной помощи, поступающей на оккупированные территории.
Напомним, ранее сообщалось о смерти первого главаря террористической ЛНР Валерия Болотова.