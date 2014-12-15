Чиновники Минобороны погорели на махинациях с касками и "брониками"

Для возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемых.

Чиновников Министерства обороны Украины будут судить за махинации с закупкой касок и бронежилетов. Обвинительные акты относительно пятерых человек направлены в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Главной военной прокуратурой направлены в суд обвинительные акты по 5 бывших и действующих чиновникам Минобороны и 2 служебным лицам коммерческого предприятия, действиями которых оборонному ведомству нанесен ущерб на сумму свыше 34 миллионов гривен", — говорится в заявлении.

Сообщается, что на основании собранных доказательств пятерым бывшим и нынешним руководителям департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст. 425 (халатное отношение к военной службы) Уголовного кодекса Украины.

Указанные лица, вопреки требованиям законодательства об освобождении на период проведения АТО от обложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке касок и бронежилетов для нужд Вооруженных Сил Украины подписали ряд договоров поставки таких спецсредств индивидуальной защиты по цене с НДС.

На основании подписанных ими платежных поручений Министерство обороны в течение 2014-2015 годов незаконно оплатило на счет предприятия-поставщика в общем 32,6 млн гривен в виде налога на добавленную стоимость. Кроме того, дополнительными соглашениями к отдельным таких договорам было безосновательно увеличена цена поставленных касок и бронежилетов, что привело к лишним расходам Министерства на общую сумму более 1,5 млн грн.

В этом же уголовном производстве сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах), директору и главному бухгалтеру предприятия-поставщика, которые присвоили средства Министерства обороны на сумму 34,1 млн грн.

Обвинительные акты относительно всех указанных лиц направлены в суд. Для возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемых.

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фото: crime.in.ua