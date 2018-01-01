Что символизирует 1 Мая и поздравления с Первомаем

"Главред" выяснил, откуда у первомайских демонстраций ноги растут и как надо поздравлять с этим праздником.
Уже завтра, 1 мая, Украина, Россия и ряд других стран отметят День труда (праздник Весны и Труда). При этом в Украине он по-прежнему носит официальное название "День международной солидарности трудящихся" и является официальным выходным.
1 Мая: история праздника
Многие сетуют, что праздник, мол, коммунистический – но у него "партнерско-дружеские" Украине корни, растущие из США. В 1886 году именно в этот день рабочие Чикаго провели забастовку, потребовав 8-часовый рабочий день. К сожалению, все закончилось кровопролитным столкновением с полицией.
В память о пострадавших американских рабочих Парижский конгресс II Интернационала в июле 1889 года принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций.
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И первым, кто отпраздновал этот день в 1890 году, был опять-таки не коммунистический Союз, а европейские страны: Бельгия, Германия, Испания, Италия, Франция, Швеция, ряд других – и, конечно же, США. В СССР же маевки стали проводиться лишь с 1897 года.
К слову, на "родине" праздника – в США – дату празднования позднее перенесли на первый понедельник сентября. А вот в Украине и России он так и закрепился за 1 мая.
Что символизирует 1 Мая
На Западе этот праздник и поныне символизирует борьбу за свои права и против трудовой дискриминации.
А вот в Советском Союзе 1 Мая действительно символизировал революцию и непримиримую классовую борьбу.
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Осовремененный же Праздник Весны и Труда символизирует возрождение и пробуждение природы. Сегодня он отмечается в 142 странах. И во многих европейских государствах 1 Мая ассоциируется с различными весенними цветами:
При этом в большинстве стран это отнюдь не политический праздник, а именно День труда – когда организуются народные гуляния и другие увеселительные мероприятия, ярмарки, выступления артистов, мирные шествия.
Поздравления с 1 Мая
Поздравление с 1 Мая официальное
Поздравляем с первым майским днём, с праздником вдохновенного и созидательного труда! Пусть любое дело, за которое вы берётесь, доставляет вам удовольствие и радует своими результатами, желаем вам успеха, везения и дружеской поддержки окружающих в любом начинании.
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Поздравляем вас с первым днем мая. Желаем вам радости вдохновенного совместного труда, коллективной сплоченности и единения с теми, кто вам дорог. Смело ставьте перед собой цели и покоряйте вершины. Пусть результаты вашего труда радуют и вдохновляют на дальнейшие свершения.
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Коллеги, поздравляю всех с праздником Первомая и от души желаю бравых сил, крепких нервов, неукротимого энтузиазма и большой любви к работе. Друзья мои, пусть ни одно ваше старание не остаётся незамеченным, пусть ни одна ваша надежда не будет напрасной, пусть ни один ваш день не проходит за зря. Всем здоровья, блага и душевного спокойствия.
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С Днём труда, уважаемый начальник. Желаем Вам высокого стажа счастья и успеха, продуктивной работы и замечательной жизни. Славно трудитесь, всегда оставайтесь в окружении уважения и любви, стремитесь, добивайтесь, процветайте и будьте истинным примером уверенности, энергичности и упорства для всего коллектива.
Поздравление с 1 Мая в прозе
Поздравляю с Первомаем и от чистого сердца хочу пожелать никогда не жалеть сил и стараний на великие и добрые дела, всегда заниматься только тем, что нравится, с целеустремлённостью и вдохновением встречать каждый день, с энтузиазмом и жаждой успеха отдаваться работе, непременно воплощать все свои идеи и планы в жизнь.
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Поздравляю с Первомаем, с праздником, который посвящён честному труду и доброй славе. Желаю, чтобы в жизни всегда хватало времени и сил на любимую работу, интересный отдых, весёлые увлечения и счастливые моменты с близкими людьми.
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Поздравляю вас с Первомаем — Днем всех трудящихся! С этим веселым праздником весны и надежды. Пусть ваши руки и головы не устают трудиться, и вы получаете за свою работу достойное вознаграждение! Пусть будут вдохновение и желание работать, а труд ваш будет радостным и жизнеутверждающим, без уныния и разочарования! Пусть живут в ваших сердцах любовь и надежда на хорошее, светлое будущее!
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Поздравляю с Днем трудящихся! Желаю, чтобы ваши труды всегда приносили желанные плоды в виде результатов. Чтобы работа была в радость. Пусть все поставленные цели осуществятся, а финансы приумножатся! Добра, тепла, достатка, желания, успеха и благополучия!
1 Мая: стихи короткие
С Первомаем поздравляю!
Шашлыка поесть желаю.
Не подведет пускай погода,
Ведь заждалась уже природа.
***
Поздравляю с Первомаем,
Счастья, радости, добра.
Пусть заветные желания
Исполняются всегда!
***
С днем труда хочу поздравить,
Пожелать здоровья, сил,
Чтобы каждый день удачу
И везение приносил!
***
2 смс - 95 символов:
С 1 Мая, с Днем труда,
Пусть летит через года
Белый голубь в чистом небе
И пребудет мир всегда!
***
2 смс - 125 символов:
Поздравляю с Первомаем
И от сердца пожелаю
Радости в своем труде,
Исполнения мечте,
Солнечного небосвода,
Возрастания дохода.
***
"1 мая" Сергея Есенина
Есть музыка, стихи и танцы,
Есть ложь и лесть...
Пускай меня бранят за стансы —
В них правда есть.
Я видел праздник, праздник мая —
И поражен.
Готов был сгибнуть, обнимая
Всех дев и жен.
Куда пойдешь, кому расскажешь
На чье-то "хны",
Что в солнечной купались пряже
Балаханы?
Ну как тут в сердце гимн не высечь,
Не впасть как в дрожь?
Гуляли, пели сорок тысяч
И пили тож.
Стихи! стихи! Не очень лефте!
Простей! Простей!
Мы пили за здоровье нефти
И за гостей.
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