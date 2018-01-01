Что за праздник Петра и Павла и когда отмечают в 2018 году

На Руси праздник стали отмечать с приходом христианства.
Что за праздник Петра и Павла
Праздник установлен в честь двух самых усердных и рьяных учеников Христа – апостолов Петра и Павла.
Православная церковь чтит святых 12 июля, а католическая – 29 июня (по сути, тоже 12 июля – но по старому стилю).
Для выборы именно этой даты называют две причины. Изначально день был выбран, так как именно 12 июля в 258 году мощи апостолов были перенесены в катакомбы святого Себастьяна, что в Риме.
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Впоследствии 12 июля стал днем, когда Петр и Павел приняли святое мученичество. Обы были казнены за веру в один день: Павлу отрубили голову (он был римским гражданином и распинать его поэтому было нельзя по закону), а бедняка Петра распяли верх ногами.
На Руси праздник стали отмечать с приходом христианства – после крещения Руси в 988 году.
Петров день: приметы
В старину обратили внимание:
Несмотря на приметы на урожай, работать в поле на Петра и Павла запрещалось – чтобы не потревожить хлебные колосья – иначе хорошего урожая не жди.
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