Что за праздник Вознесение и когда Вознесение в 2018 году

О празднике читателям "Главреда" рассказал настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел.

"Вознесение Господне". Картина Бенвенуто Тизи Фото из открытых источников

На 40-й день после воскресения Иисуса Христа, то есть через 40 дней после Пасхи , православные отмечают другой великий праздник – Вознесение Господне.

О празднике читателям "Главреда" рассказал настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел.

Когда Вознесение в 2018 году?

Праздник Вознесения Господня – двунадесятый и празднуется в сороковой день после Пасхи Господней. Ежегодно празднование выпадает на четверг. События этого великого праздника более подробно изложены в Евангелии от Луки, и более краткое изложение в Евангелии от Марка, которое мы и предлагаем для прочтения.

Мк., 71 зач., 16, 9-20

В 2018 году Вознесение выпало на 17 мая.

Вознесение Господне-2018

"Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим; но они, услышав, что Он жив и она видела Его, – не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим; но и им не поверили. Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечери, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили. И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь, после беседы с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями", – поведал митрополит Павел.

Накануне праздника Вознесения служится служба отдания Пасхи Господней, напомнил наставник лавры.

"Но, несмотря на прощание с праздником Пасхи, радость Воскресения Христова продолжается и будет пребывать с нами до скончания века. Господь возносится на небо, чтобы сесть одесную Бога-Отца и войти в Свою славу. А уже на Пятидесятницу (праздник Троицы) на апостолов сойдет Дух Святой для укрепления и освящения верных чад Церкви Христовой", – отметил митрополит Павел.

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Он пояснил, что, читая о том, что Господь упрекает Своих учеников "за неверие и жестокосердие", Он хочет, чтобы мы учились укорять себя за подобные помыслы.

"Господь показывает нам с вами, что не нужно отчаиваться, впадать в уныние. Необходимо обрести в себе пасхальную радость, исцелиться от смерти духовной. Ведь верующего всем сердцем в Господа нашего Иисуса Христа ждет встреча с Богом и жизнь вечная в Царстве Небесном, в котором нет ни горя, ни печали, а только радость", – пояснил Владыка Павел.

Проповедь на Вознесение

Господь, обращаясь к апостолам говорит: "Идите и проповедуйте Евангелие…"

"То есть у нас не только должно быть понимание о Воскресении Христа, мы должны возвещать об этом событии всем людям, чтобы они могли принять или отвергнуть спасение, которое даровал нам Иисус Христос. Проповедующий слово Божье выражает свою непоколебимую веру и понимание, что все человечество призвано через Церковь стать участником Господней славы и силы Царства Небесного. Ведь Господь принял человеческую плоть, сошел на землю, претерпел предательство, муки и страдания, смерть на Кресте, чтобы взять на Себя грехи мира и каждого человека в отдельности, Своей Кровью он искупил грехи рода человеческого. А Своим славным Воскресением победил ад, и отныне через наше покаяние нам открыта дорога в Царство Небесное. Даже погибающему в отчаянии дается надежда", – подчеркнул митрополит.

Что за праздник Вознесение?

О самом Вознесении в Евангелии сказано немного, но хотелось бы отметить тот факт, что Вознесение Господне было в Вифании, на горе Елеонской. Именно там находился тот сад, в котором начались Его Крестные муки и страдания, где была Его молитва Богу-Отцу до кровавого пота. Отсюда начинался Вход Господень в Иерусалим.

Вифания означает дом печали. И те, кто хочет идти за Господом, должен не страшиться скорбей и печалей.

Благословляя апостолов, оставляя им Свою Божественную любовь, Господь возносится на небо.

Вознесение Господне. Икона Фото из открытых источников

Отдаляясь от них, он показывает нам с вами путь. И в этот день мы празднуем праздник радости – радости разлуки. Стоит вспомнить слова Спасителя на Тайной вечери, где Он говорил, что Ему надлежит умереть и воскреснуть… И, увидев, что ученики Его стали печальны, сказал: "Если бы вы Меня действительно любили, вы радовались бы, что я иду к Отцу…"

"Воскреснув, Господь вернулся в ту славу, которую имел от начала мира. А нам даровал радость и понимание пути спасения. Бог, став одним из нас, воскрес и вознесся человеческой плотью. Бог соединился с человеком навсегда. Разве это не великая радость? Господь нам дал пример великой Божественной любви и нам заповедал любить и злых, и добрых. Любящий любовью о Господе, в определенной мере умирает. То есть он не живет для себя, он жертвует своим временем, своими привязанностями – для другого человека. Он живет не своими проблемами, а нуждами других. Такая любовь совершенна и ее очень многие боятся – страшно! Но Господь открывает нам наши великие возможности и дает понять, что мы на это способны, стоит только захотеть", – отметил настоятель лавры.

Вознесясь на небо и сев одесную Бога, как сказано у Иоанна Златоуста, смотрим и видим, что в сердцевине, в самых глубинах Святой Троицы – человек. Человек Иисус Христос. Сын Божий, но и человек. А чтобы укрепить и поддержать Свое творение – человека, Господь посылает в праздник Пятидесятницы (Троицы) Духа Святого. И через Духа Святого мы приобщаемся к духу Христову.

"И становится понятным, почему апостолы шли на проповедь Слова Христова с ликованием и радостью и не боялись мук, страданий и смерти, потому что у них уже было Небо на земле и вечность. Будем стремиться проявить свою любовь не только к Господу, но и ко всякому человеку. Обретем радость пасхальную в сердце своем. И в великий праздник Вознесения, обратим свой взор туда, куда вознесся Господь, и будем искать небесного, оставив все земное. С праздником! Храни вас Господь!" – заявил Владыка Павел.

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