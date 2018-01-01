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Чудесное спасение. В Китае рак ампутировал себе клешню, чтобы не попасть в суп: видео

Сегодня, 02:51

Пораженный жаждой животного к жизни, мужчина забрал рака домой.

zpi3
В Китае рак ампутировал себе клешню gastronom.ru
Опубликовано видео, в котором рак жертвует левой клешней, чтобы сбежать из кастрюли и не стать обедом.

Соответствующее видео было опубликовано в китайской соцсети Weibo. Там его разместил пользователь Jiuke, который должен был съесть этого рака. Однако, пораженный жаждой животного к жизни, мужчина забрал его домой. Теперь рак будет жить в аквариуме.

А через 3-4 года благодаря циклам смены панциря у него отрастет новая клешня.

Напомним, ранее с Китае смелая свинья вытащила своего сородича из-под ножей мясников.

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Теги:  
Рак, Китай, клешня
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