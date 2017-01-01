"Чужой грех". Сеть взорвала переписка заммэра Днепра с таксисткой из Запорожья

Жительница обвинила чиновника во вранье насчет уборки снега.

Жительница Запорожья пожаловалась на непочищенные от снега дороги заммэру Днепра zp.mns.gov.ua

Таксистка обвинила заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко во вранье насчет убранного снега, а потом выяснилось, что женщина из Запорожья и претензии имеет к властям этого областного центра.

Женщина начала общение с вопросов: "вы давно исповедывались?" и "когда закончите врать людям?", а потом назвала проблемные улицы, по одной из них чиновник понял, что речь идет о Запорожье, свидетельствует переписка, опубликованная им в Facebook.

Пост был опубликован в ночь на воскресенье, 28 января, он собрал более 3,5 тысяч разных отметок интернет-пользователей и свыше 460 комментариев.

"Чужой грех — отличное название (для написанного — Ред.)", — считает Evgeniy Rogoza.

Ранее сообщалось, что заявление директора института национальной памяти Владимира Вятровича, который назвал российского писателя Михаила Булгакова, авторов-исполнителей песен — Владимира Высоцкого, Виктора Цоя — симпатичными, изысканными, а также респектабельными щупальцами русского мира, получило широкий резонанс в Сети.