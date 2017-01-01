"Чужой грех". Сеть взорвала переписка заммэра Днепра с таксисткой из Запорожья

Жительница обвинила чиновника во вранье насчет уборки снега.
Женщина начала общение с вопросов: "вы давно исповедывались?" и "когда закончите врать людям?", а потом назвала проблемные улицы, по одной из них чиновник понял, что речь идет о Запорожье, свидетельствует переписка, опубликованная им в Facebook.
Пост был опубликован в ночь на воскресенье, 28 января, он собрал более 3,5 тысяч разных отметок интернет-пользователей и свыше 460 комментариев.
"Чужой грех — отличное название (для написанного — Ред.)", — считает Evgeniy Rogoza.
Ранее сообщалось, что заявление директора института национальной памяти Владимира Вятровича, который назвал российского писателя Михаила Булгакова, авторов-исполнителей песен — Владимира Высоцкого, Виктора Цоя — симпатичными, изысканными, а также респектабельными щупальцами русского мира, получило широкий резонанс в Сети.