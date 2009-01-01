"Циклопа" ликвидировали под Мариуполем. В России тайно похоронили очередного наемника

Речь идет о российском наемнике Евгении Овчинникове.

В России тайно похоронили очередного наемника facebook.com

В Барнауле тайно похоронили местного жителя, ликвидированного в ходе военных действий на Донбассе

Об этом пишет "Эхо Москвы" со ссылкой на сообщение в соцсетях т.н. "Союза добровольцев Донбасса".

Имя погибшего скрыто — его называют "Евгений О." "Союз добровольцев" уточняет, что он погиб 18 августа при подрыве автомобиля во время инспекции передовых позиций полка.

Украинские сайты утверждают, что речь идет о Евгении Овчинникове, — предположительно он погиб в боестолкновениях на Мариупольском направлении.

В Twitter пользователя "Ukr Che" добавлен скриншот с ВКонтакте со страницы боевика Дмитрия Коваленко, который подтвердил, что уничтожен Евгений Овчинников с позывным "Циклоп".

Скриншот

Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии уничтожили российского наемника, воевавшего за боевиков на Донбассе.