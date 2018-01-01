Coca-Cola занялась производством алкоголя

Lemon-Do представляет собой сильногазированный ароматизированный напиток со вкусом лимона.

Coca-Cola выпустила алкогольный напиток The Japan Times

Крупнейший мировой производитель безалкогольных напитков американская компания Coca-Cola впервые за 125-летнюю историю выпустила алкогольный напиток.

Lemon-Do в трех вариантах крепости - 3, 5 и 7% поступил в продажу в Японии, сообщает Japan Times.

Lemon-Do представляет собой сильногазированный ароматизированный напиток со вкусом лимона. Банка объемом 350 миллилитров стоит 150 йен (около 40 гривен).

За пределами Японии Lemon-Do, рецепт которого держится в строгом секрете, Coca-Cola продавать не планирует.

Напомним, ранее в Японии научились варить прозрачное пиво.

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