Цукерберг решил бороться против фейков и намерен сменить формат Facebook

Цукерберг хочет создать на базе Facebook социальную инфраструктуру для развития глобального сообщества.

Марк Цукерберг mediananny.com Марк Цукерберг планирует заняться развитием социальной инфраструктуры для формирования глобального сообщества на базе основанной им соцсети Facebook.

Об этом он написал в обращении к пользователям, пишет Deutsche Welle .

"Сейчас по всему миру есть люди, которые остались за бортом глобализации, и движения, выступающие за отход от глобальных связей", — написал он.

В этой связи Цукерберг хочет перейти от формата соцсети для друзей и семьи к развитию глобальной социальной инфраструктуры.

"В такие времена, как сейчас, самое важное, что мы в Facebook можем сделать — это создать социальную инфраструктуру, чтобы дать людям возможность выстроить глобальное сообщество, которое работает для всех нас", — подчеркнул Цукерберг.

Он выделил пять основных направлений — развитие взаимной поддержки, обеспечение безопасности, информированности, гражданской активности и вовлеченности представителей разных культур и взглядов.

В частности, говоря о распространении информации, Цукерберг выразил обеспокоенность по поводу "пузырей фильтров" (персонализация поиска и показа информации, при которой пользователь видит только то, что ему нравится и соответствует его взглядам. — ред.) и распространения фейковых новостей.

По мнению Цукерберга, проблемой является и то, что сенсационные и простые сообщения распространяются быстрее остальных.

"В худшем случае, происходит упрощение важных тем и их гиперболизация до крайностей", — посетовал глава соцсети.

Чтобы ограничить распространение кричащих заголовков, Facebook вводит алгоритмы по учету, читал ли пользователь статью по ссылке, прежде чем ей поделиться. Это обстоятельство влияет на показ таких материалов в ленте новостей юзеров.

Кроме того, Цукерберг отметил, что Facebook разработал искусственный интеллект, который должен распознавать запрещенный контент. Эта технология начнет частично применяться уже в 2017 году.

Напомним, Марка Цукерберга можно назвать самым успешным миллиардером года: с марта 2015 года он увеличил состояние более 11 млрд долл.