Дать отпор российской агрессии. Под Киевом прошли полеты истребителей ВСУ, опубликованы фото и видео

Тактическая авиация воздушного командования "Центр" почти ежедневно поднимает в небо боевые истребители.

Под Киевом прошли полеты истребителей ВСУ фото: УНН

На Киевщине состоялись практические полеты военных 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил Украины на многоцелевых истребителях МиГ-29.

Об этом идет речь в сообщении "Канала 24".

Сообщается, что тактическая авиация воздушного командования "Центр" почти ежедневно поднимает в небо боевые истребители. Летчики отрабатывают перехват воздушных целей, обстрел наземных объектов и патрулирование государственных границ.

Пилоты хвастаются, что сейчас истребители поднимаются в небо минимум дважды в неделю. До этого больше всего полетов было в советское время. Однако ситуация изменилась с началом боевых действий на Донбассе.

Если раньше налет был 8-10 часов, то в настоящее время летный состав летает до 60-80 часов в год, — сообщил первый заместитель командира воздушного командования "Центр" Олег Гесь.

Из-за российской агрессии украинские летчики регулярно отрабатывают воздушное дежурство. Пока летают вокруг территории воинской части. Но мощности позволяют охранять радиус до 500 километров. Например, МиГ-29, разработанный в 80-х годах прошлого века, относится к сверхзвуковым истребителям. Он легко может летать на высоте от 15 метров до космических 25 километров. Единственное – пилотам приходится выдерживать нечеловеческие нагрузки.

Перед тем, как поднять многотонную "птичку", каждый пилот оттачивает свое мастерство в виртуальном полете. В специальном боксе оснащен уникальный тренажер "МиГ-29", которых в Украине есть всего два. Каждый из пилотов должен на нем тренироваться как минимум 30 часов в месяц.

Полет на 3D-аппарате почти ничем не отличается от настоящего. Поведение самолета, аэродинамика и все приборы идентичны реальному истребителю. Также инструкторы моделируют для пилотов экстремальные ситуации — аварийную посадку или сопровождение гражданского самолета, который захватили террористы.

После тренировки инструкторы анализируют запись полета, выставляют оценки и отрабатывают недостатки.

Авиация к антитеррористической операции на Востоке Украины не присоединяется, но военные и на земле помогают в борьбе с агрессором. Так, в 2015 году военная часть, где базируются МиГи, потеряла пятерых своих собратьев.

Украинские защитники уверяют, что все самолеты в боевой готовности. Однако их количество из-за секретности не разглашают. В случае воздушной угрозы пилоты готовы поднять своих "птичек" за считанные минуты.

Напомним, ранее были опубликованы яркие фото сбора летчиков ВСУ.

Фото: УНН.

Видео: "Канал 24".