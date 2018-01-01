"Даже картинки п*здят у Киева": в РФ свой "прогресс" проиллюстрировали снимком украинского трамвая

Промах журналистов заметил пользователь Rig Sec в Twitter.
Промах журналистов заметил пользователь Rig Sec в Twitter. В качестве доказательства он показал аналогичный снимок, который был сделан в украинской столице. На фото – львовский "Электрон", который запустили в киевской Борщаговке.
"Странно, когда в РФ п*здят картинки из Киева, чтобы рассказать о прогрессе в своей стране", – подписал он фото.
В комментариях люди пишут: "У них все, чем они могут гордиться – ворованное. Что уж за трамвай удивляться?", "Это они так, по привычке", "Патриотический онанизм" и т.п.
Ранее во Флориде официально объявили о восстании зомби. Властям пришлось извиняться.
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