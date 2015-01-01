"Дебальцево все ближе". Город уже в пределах прямой видимости сил АТО

Украинские военные невооруженным взглядом рассматривают предместья Дебальцево, сообщает Юрий Мысягин.

Железнодорожный вокзал в Дебальцево frankensstein.livejournal.com

После того, как силы АТО, дислоцированные на Светлодарской дуге, заняли очень важные позиции , они могут наблюдать предместья Дебальцево Донецкой области, пока еще занятого боевиками.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в соцсети.

Напомним, в поселке Новогригоровка Бахмутского района (в километре к северу от Дебальцево) боевики из 7-й "отдельной мотострелковой бригады" стали мародерами и грабят частные дома, гаражи, придомовые строения, вынося все имущество. Недовольным хозяевам угрожают применением оружия. "Военная комендатура" оккупантов в Дебальцево на многочисленные обращения граждан обещает принять меры, но мародеры продолжают бесчинствовать.

Также напомним, начиная с 20 декабря, боевики 1-го "армейского корпуса" ДНР и "местные чиновники" ДНР массово вывозили свои семьи из Дебальцево, Углегорска, Дебальцевского (быв. поселок Коммуна) в связи с обострением противостояния на линии разграничения на данном участке.