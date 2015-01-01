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"Дебальцево все ближе". Город уже в пределах прямой видимости сил АТО

Сегодня, 10:24

Украинские военные невооруженным взглядом рассматривают предместья Дебальцево, сообщает Юрий Мысягин.

Дебальцево, ж/д, вокзал
Железнодорожный вокзал в Дебальцево frankensstein.livejournal.com
После того, как силы АТО, дислоцированные на Светлодарской дуге, заняли очень важные позиции, они могут наблюдать предместья Дебальцево Донецкой области, пока еще занятого боевиками.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в соцсети.

Напомним, в поселке Новогригоровка Бахмутского района (в километре к северу от Дебальцево) боевики из 7-й "отдельной мотострелковой бригады" стали мародерами и грабят частные дома, гаражи, придомовые строения, вынося все имущество. Недовольным хозяевам угрожают применением оружия. "Военная комендатура" оккупантов в Дебальцево на многочисленные обращения граждан обещает принять меры, но мародеры продолжают бесчинствовать.

Также напомним, начиная с 20 декабря, боевики 1-го "армейского корпуса" ДНР и "местные чиновники" ДНР массово вывозили свои семьи из Дебальцево, Углегорска, Дебальцевского (быв. поселок Коммуна) в связи с обострением противостояния на линии разграничения на данном участке.

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Светлодарская дуга, Дебальцево, предместья, Мысягин, волонтер
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