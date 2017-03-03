Дело Пугачева. Свидетель в суде опознал убийцу двух копов в Днепре

На этом заседании заслушали показания потерпевших.

Александр Пугачев в зале суда УНИАН

В пятницу, 3 марта, в Днепре состоялось четвертое заседание по делу убийства патрульных в Днепре 25 сентября прошлого года

На скамье подсудимых — бывший боец полка "Торнадо" Александр Пугачев, сообщает местный сайт "Информатор".

На этом заседании заслушали показания потерпевших. Первым показания давал водитель маршрутки Валерий Тимонин, который пытался заблокировать преступнику путь к отступлению. Он вспомнил всю хронологию событий того дня. Во время допроса Тимонин уверенно указывал на Пугачева, утверждая, что именно он совершил преступление.

Мать погибшей патрульной Ольги Макаренко Надежда Лещик поделилась воспоминаниями о погибшей полицейской. "Она так хотела справедливости, стремилась к правовому государству", — рассказала она.

Лещик заявила, что не отказывается от своего иска на три миллиона гривен и даже считает, что требует мало денег. "Я считаю, что это еще и мало. Я сама подняла детей, без мужа. Теперь я за несколько месяцев стала немощной старухой, а мне еще лет 10 поднимать двоих внуков, им сейчас 10 и 13 лет. Поэтому я требую удовлетворить иск в полном объеме", — подчеркнула она.

На заседании также допросили мать погибшего Артема Кутушева Анну Кутушеву и сестру Ольги Макаренко Евгению. Как отмечается, следующее заседание назначили на 9 марта.

Напомним, убийце двух копов в Днепре требуют дать пожизненное заключение.