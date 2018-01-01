День Ангела Владимира-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках

"Главред" собрал идеи, как поздравить Володь с именинами в прозе, стихах и в картинках.
28 июля – в юбилейную 1030-ю годовщину крещения Киевской Руси – отмечаются именины Владимира. В этот день православные чтят память равноапостольного князя Владимира.
Почему князь Владимир стал святым, о чем ему молятся и что подарить имениннику на День Ангела – читайте в нашем материале Когда День Владимира-2018 и что подарить.
Поздравление Владимиру в прозе
Великого и мужественного Владимира, прекрасного мужчину поздравляю с праздником. Желаю всегда быть лидером по жизни, стремиться к целям и заполучать успех, крепкого здоровья и благополучия, море удовольствий и веселья.
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Великий и мужественный Владимир, поздравляю тебя с твоим днем. Пожелаю тебе удачи и везения на пути к своим победам, здоровья и благополучия, большого и светлого счастья, взаимной любви и верного успеха.
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Владимир — "владеющий миром", то есть лидер. Желаю тебе оставаться лидером во всем. Желаю достигнуть высот карьерной лестницы, большой зарплаты и понимающего начальства, здоровья, верной супруги и надежных друзей. Желаю быть всегда в движении, идти к поставленной цели и добиваться осуществления мечты. С именинами тебя!
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В твой День Рождения, Владимир, желаю тебе стать самым настоящим властителем всего мира, ну или же небольшой его части, которая тебе приглянется больше всего. С праздником и пусть все твои мечты сбудутся так, как ты сам того желаешь и никак иначе.
Поздравления Владимиру прикольные
Вова, растения-талисманы твоего имени — клен, символизирующий материальное благополучие, вереск, олицетворяющий радость, и береза, оберегающая семейное счастье. Пусть же достаток, веселье и любовь занимают главные места в твоей судьбе! С именинами!
***
Святого князя славный тезка,
Того, что Русь перекрестил,
Но перед этим был Володька,
Гулякой номер ноль один!
Усы мочил в хмельной он браге,
Подолы девкам задирал...
Тебе веселья все желаем,
Как тезке, тыщу лет назад!
***
Пусть множатся финансы, Вова,
Чтоб олигархом стал ты новым,
Чтоб счастье ты свое нашел,
Но чтоб в политику не шел.
Зачем тебе проблемы эти?
Живи свободно, словно ветер.
***
Вован, в жару чтоб, в стужу и в ненастье
Был в полке порох сух и сила казака,
Чтоб до седла валил врагов на части,
А целовал жену французского посла!
Да будет мир с тобой и праздничный, и светлый,
Дорогой гладкой Млечные Пути,
Пегас чтоб вывез на счастливую планету,
Ну, а Дракон в бою повержен был!
Прикольные поздравления с Днем Ангела Владимира в стихах
Владимир, любимый,
Прими поздравления,
Ты имя свое оправдал,
Это уж без сомнения!
С именинами тебя —
В мир пришел ты неспроста.
Имя звучное носи,
Не печалься, не грусти.
Владеешь ты миром,
Как тот Чингисхан,
Прекрасный мужчина
Судьбою мне дан!
***
Сильный, мужественный, храбрый,
Умный ты и прагматичный,
Целеустремленный, славный.
Да и друг, поверь, отличный.
Владимир, в праздник твой желаю
Фортуны, счастья и добра,
Чтоб в жизни было все нормально,
Удачной чтоб судьба была!
***
В этот праздничный день
Лишь тебя мы поздравить спешим!
А сегодня особая дата –
День Ангела у нашего друга!
И тебе, именинник, от души
Мы слова говорим,
И желаем удачи, здоровья,
Радости, счастья, богатства.
***
Мы желаем, чтобы беды
Дом твой обходили,
Был успешен и здоров,
Славный наш Владимир.
Ладятся пускай дела,
И любовь пылает.
Чувство счастья и добра
Пусть не оставляет.
По больницам не ходить,
Пусть отступят хвори.
Стрессы разные, хандра
Пусть не беспокоят.
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