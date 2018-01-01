День Ильи-2018: что нельзя делать

"Главред" узнал традиции и запреты праздника Ильи.
Илья Пророк является покровителем скотоводства и земледелия, а потому в нашей аграрной стране издревле почитался особо. Ему молились о дождях в засуху. Считается, что Илья Пророк помогает:
Ильин день: обряды и традиции
2 августа православные посещают богослужения в память пророка Илии.
В деревнях в старину устраивали совместные трапезы с соседними селами, также раздавая еду малоимущим и бездомным.
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В канун праздника окуривали ладаном огород, поле, жилье и скот, чтобы оберечь их от попадания молний.
День Ильи: что нельзя делать
Главный запрет праздника Ильи – запрет на купания (имеются в виду открытые водоемы). Подробнее читайте об этом в нашем материале Ильин день: почему нельзя купаться.
Среди других запретов на Илью:
Зато в этот день дозволялось ухаживать за пчелами. Такое исключение для них было сделано потому, что именно из пчелиного воска делаются свечки для Божьих храмов.
День Ильи: что можно делать
В этот день запасались дождевой водой (если на Илью бывала гроза): такая вода считалась целебной, поэтому ею умывались все, кто хотел обрести красоту и здоровье.
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На стол в это день подавали хлеб из пшеницы нового урожая, а также овощи и фрукты свежего урожая. Также принято было выставлять на праздничный стол мясные блюда.
Ильин день: поговорки и приметы
Считается, что в Ильин день косят, а метать нельзя: то есть если накосишь сена к Илие, то урожай будет хорошим, а год удачным, а если косить после праздника – то ждет неурожай. А вот снопы метать в стога на Илью нельзя – погниет.
Из других поговорок-примет:
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