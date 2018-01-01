День Кирилла и Мефодия-2018: как они создали славянскую письменность

"Главред" выяснил, когда "родилась" славянская письменность и почему это важно.

24 мая – День Кирилла и Мефодия. Daily Хайп

24 мая Православная церковь чтит память основателей славянской письменности Кирилла и Мефодия.

Кирилл и Мефодий: краткая биография

Кирилл и Мефодий были братьями: Кирилл младшим (827–869), а Мефодий старшим (815–885). Они были родом из города Солуни (Салоники) из семьи византийского военачальника.

На самом деле Кирилла при рождении назвали Константином, имя "Кирилл" он получил уже постриге в монахи.

В своей же мирской жизни Кирилл воспитывался при дворе, он даже обучался вместе с малолетним императором Михаилом III. Среди его учителей были Лев Математик и будущий патриарх Константинопольский Фотий, он владел арамейским языком и ивритом.

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Мефодий – это также духовное имя, при рождении мальчика назвали Михаилом. Он был достаточно влиятельным лицом в церковной иерархии, в частности, управлял одной из областей Византийской империи. К моменту своей смерти в 885 году он был архиепископом. По этой причине церковь святых братьев вспоминает в непривычной последовательности – Кирилл и Мефодий, а наоборот – Мефодий и Кирилл.

А Кирилл преподавал философию, сделал великолепную карьеру дипломата, ездил с императорскими миссиями. В частности, в 860 году Кирилл вместе с Мефодием участвовал в византийском посольстве к хазарам. Во время этого путешествия братья обрели мощи святого Климента – четвертого папы римского, мученически погибшего в Херсонесе. Эта находка впоследствии оказала огромное влияние на успех миссионерской деятельности у славян. Сегодня глава этого святого хранится в пещерах Киево-Печерской лавры, она мироточит.

День славянской письменности

Годом рождения славянской культуры считается 863 год. Как пишут летописцы, именно в этом году были написаны первые слова на славянском языке, это были слова апостола Евангелиста Иоанна: "Вначале бе (было) Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово".

Новый алфавит получил название "кириллица" в честь автора славянского алфавита Кирилла. Он составил его на основе 24 букв греческого алфавита. Однако, чтобы передать все звуки славянской речи, их было недостаточно. Поэтому Кирилл добавил к этим буквам еще 14 – частично из других языков, а частично – изобрел сам.

Однако и вклад Мефодия в создание азбуки также был: он помогал брату вместе с учениками Климентом, Гораздом, Наумом, Саввой и Ангеляром.

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Впоследствии они перевели кириллицей Евангелие, Псалтирь. Также на славянский язык были переведены избранные службы, без которых не могло совершаться Богослужение.

Огромное воздействие наследие Кирилла и Мефодия оказало на культуру Болгарии (а через нее впоследствии на культуру Руси и Сербии), Чехии, Хорватии (в последней глаголическая письменная традиция сохранилась до сих пор). Разработанная ими письменность повлияла на развитие украинской и русской книжности и литературы.

На сегодня кириллица используют в 13 странах мира: Украине, России, Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Казахстане, Киргизии, Молдове, Македонии, Сербии, Монголии, Таджикистане и Черногории.

День славянской письменности: поздравления

Поздравляю с Днем славянской письменности и культуры. Желаю гордиться тем, что наши предки смогли совершить большой прорыв, подарив нам возможность быть образованными людьми и культурно развитыми личностями, желаю не осрамить их старания и верно чтить традиции славянского народа.

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Дорогие братья славяне, сегодня отмечается значимый для нас праздник — День славянской письменности и культуры. Давайте же почтим память тех великих людей, которые создали фундаментальную основу образования для славянских народов. Желаю всем вам быть образованными и не забывать предков.

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Сегодня отмечается День славянской письменности и культуры. В честь этого события хотим поздравить вас с этим замечательным и важным для нас всех праздником. Желаем, чтобы каждый день в вашей жизни был особенным и прекрасным, как самый красивый и каллиграфический почерк!

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Азбуку детям

Читаем опять —

Аз, буки, веди —

Как можно не знать.

Слушают в школе

Слова-серебро,

Чтобы глаголили

Люди добро.

Буквы, как знамя,

За строкою строка,

Останутся с нами

Века и века.

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3 смс - 141 символ:

С днем славянской письменности и культуры

Поздравляем всех, кто силой тверд,

Силой слова, речевой фактуры,

Кто любовь к корням в душе пронес!

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