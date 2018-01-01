День Конституции-2018: когда придется отрабатывать выходные

В 2018 году праздник припал на четверг.

День Конституции Украина ежегодно отмечает 28 июня. telegraf.com.ua

В конце июня украинцев ждет длинный уик-энд: жители страны смогут отдохнуть четыре дня подряд.

Какого числа День Конституции Украины-2018

Из года в год Украина отмечает День Конституции в один и тот же день – 28 июня. В 2018 году праздник припал на четверг.

День Конституции-2018: выходной и отработки

В начале этого года Кабмин утвердил перенос пяти рабочих дней в 2018 году. Так, по решению Кабмина, выходными будут дни с 28 июня по 1 июля включительно – все эти дни страна будет праздновать День Конституции.

Рабочий день 29 июня для украинцев перенесут на 23 июня.

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Всего у украинцев в июне-2018 будет 20 рабочих дней и 10 официальных выходных, плюс один предпраздничный короткий день.

Напомним, в Украине законодательно утвердили новый праздник. Порошенко отметил, что это не перенос праздничного дня с 4 августа на 4 июля, а создание нового.

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