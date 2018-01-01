День матери: открытки и поздравления

"Главред" собрал поздравления с Днем матери в картинках, смс, прозе и стихах.

Традиционно во второе воскресенье мая Украина отмечает День матери. В 2018 году День матери в Украине выпадает на 13 мая.

В этот праздник у детей есть традиция дарить мамам открытки и поделки, сделанные своими руками. Главным женщинам посвящают стихи, поют песни и – кто из детворы постарше – готовят завтраки. Главное, чтобы подарки были от сердца и с добрыми намерениями.

Ранее "Главред" уже писал о том, как отметить День матери.

В сегодняшнем материале мы предлагаем поздравления с Днем матери в картинках. А также идеи поздравлений в смс, прозе и стихах.

Поздравления с Днем матери в смс, прозе и стихах

4 смс - 240 символов:

Сегодня мы поздравляем всех мамочек, тех, кто носит это гордое звание годы и тех, кто только собирается его примерить. Желаем вам бесконечной любви ваших детей, уверенности в их счастливом будущем, успехов в этой славной и нелегкой карьере.

***

3 смс - 157 символов:

Сегодня праздник мамы,

Тебя я поздравляю,

Быть все такой же САМОЙ

Тебе я пожелаю!

Целую крепко — крепко,

И крепко обнимаю,

Милой и любимой

Здоровья пожелаю!

***

4 смс - 238 символов:

Сегодня день матери,

Праздничный день,

Бабушек, мам, вам поздравить,

Пусть будет не лень,

Мать — берегиня семьи,

Рода своего, и народа всего,

В Украине отмечаем

Славный праздник,

Наших мам,

Поздравок мы вам подарим,

Всех поздравим на ура.

Поздравления с Днем матери подруге

С днем матери, подружка дорогая,

Желаю счастья всей твоей семье!

Улыбки каждый день пусть расцветают,

Тревоги – остаются в забытье!

Оценят по достоинству пусть дети

Твой подвиг материнский и любовь!

Будь мамой самой лучшей на планете,

И жизнью наслаждайся вновь и вновь!

***

Я тебе, моя подруга, в День матери желаю маминого счастья: здоровых деток, успешных и счастливых, надежного семейного корабля, не боящегося никаких житейских бурь и волн, с верным и любимым капитаном на борту.

***

С Днем матери, подруга дорогая.

Желаю тебе счастья, теплоты.

Пусть ангел защитит, оберегая,

Исполнит все заветные мечты.

Желаю радости, достатка в твоем доме,

Искрится пусть всегда в нём детский смех.

Пускай растет везение в объеме,

И пусть навстречу тебе движется успех!

***

Приобретя, подружка, статус мамы,

Сменила ты привычки и манеры,

Ток-шоу все – на детские программы,

И у груди иные уж размеры…

С днем матери! Жизнь сказкой пусть же будет,

Здоровым – чадо, в муже – страсть пружинить.

Вдыхай и дальше счастье полной грудью,

Коляску-джип сменив на Ламборджини!

Привітання з Днем матері

3 смс - 178 символов:

Дорогу мою матусю

З святом я вітаю,

Щоб усе в житті збулося

Щиро я бажаю!

Будь здорова та щаслива,

Смутку зовсім ти не знай,

Будь завжди така ж вродлива,

Наче квітка, розквітай!

***

4 смс - 243 символа:

Вітаю з Днем матері. Щиро бажаю спокою та вічної любові для материнського серця, відради та гордості для материнської душі. Нехай добрими молитвами та вірною підтримкою, великими можливостями та промінями щастя встилається стежка твоєї дитини.

***

3 смс - 145 символов:

Вітання зі святом

Найкращій матусі!

В цей день вшанувати

Всі діти їх мусять.

Здоров'я хай буде

Міцніше граніту,

Дитячою вдячністю

Серце зігріте.

***

4 смс - 224 символа:

Вітаю з Днем матері та від усього серця бажаю жодного дня без мрії та щастя, жодної миті без любові та добрих сподівань. Бажаю завжди пишатися перемогами своїх дітей, бажаю яскравою зіркою вдачі опромінювати шлях свого чада.

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