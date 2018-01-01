День медика-2018: почему важен и что подарить

"Главред" выяснил, что подарить на день медицинского работника "виновникам" торжества.

Что же подарить на День медика "виновнику" торжества? Фото из открытых источников

Каждый медик особо важен и нужен, ведь от его правильной работы зависит здоровье, а зачастую и жизнь многих людей.

Это работа требует не только обязательности и исполнительности, но также смелости принять ответственность за судьбы других. При этом врачам должно быть не чуждо сострадание и сердечность.

День медицинского работника – это отличный повод высказать уважение труду людей, от которых, по большому счету, во многом зависит здоровое будущее и демографическая стабильность целой нации.

День медика: дата

Каждый год дата у праздника меняется, так как День медика в Украине отмечается в третье воскресенье июня. В 2018 году праздник выпал на 17 июня.

При этом есть еще и Международный день врача: он отмечается в первый понедельник октября. В 2018 году это 1 октября.

Что подарить на День медика

Накануне Дня медика на государственном уровне проходят торжественные собрания, а также награждения особо отличившихся представителей профессии. Организовываются концерты и другие праздничные мероприятия.

На местах, в больницах и поликлиниках, также проходят праздничные собрания. Зачастую ко Дню медика работникам выписывают премии и вручают награды.

В воскресенье, непосредственно в день праздника, медики чаще всего отмечают это событие в кругу своей семьи и друзей.

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Что же подарить на День медика "виновнику" торжества? Во-первых, подарок на День медика можно сделать своими руками – например, испечь любимый пирог маме-медсестре или папе-хирургу. Или смастерить открытку. Родители, как правило, рады даже стишку от любимого чада.

А если еще и украсить блюдо в тему – подарок точно выйдет отличный:

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Если нет творческих талантов и готовы потратить немного денег, то в качестве подарка врачу прекрасно подойдет органайзер или записная книжка с медицинской символикой, канцелярский набор, небольшое портмоне или же набор для чаепития на работе (необязательно набор кружек – можно и набор самих чаев или купажей кофе).

Подарок для медика-друга должен был оригинальным и полезным – но в то же время не слишком интимным.

Что НЕ стоит дарить медику:

В список запрещенных подарков для врача обычно входят:

алкоголь – его слишком часто презентуют врачам благодарные пациенты, так что велик риск, что ваш подарок затеряется в батарее аналогичных бутылок;

косметику и средства гигиены – слишком "личный" подарок, трудно угадать, что действительно нужно конкретному человеку;

парфюмерию – на вкус и цвет, как говорится, все "фломастеры"-духи разные, опять-таки легко не угадать. Исключения можно сделать разве что для набора эфирных или косметических масел: многие женщины и мужчины-поклонник бань и саун такие наборы любят.

Не забудьте поздравить знакомых медиков с их профессиональным праздником и следите за обновлениями, чтобы не пропустить поздравления с Днем медика-2018.

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