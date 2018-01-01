День Ольги-2018: какого числа и что за праздник

"Главред" узнал историю и традиции праздника.
Когда день святой Ольги
День Ангела Ольги по церковному календарю отмечается в день памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги – 24 июля. Это день ее смерти. В 2018 году праздник выпал на вторник.
Именины Ольги
Помимо 24 июля Оли также празднуют свои именины 10 февраля, 6 и 14 марта, а также 17 июля и 23 ноября.
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День святой Ольги-2018: история праздника и почему считают святой
Княгиня Ольга – жена, а впоследствии вдова великого князя Киевского Игоря. После его убийства восставшими древлянами в 945 году она так и не вышла больше замуж, зато приняла на себя управление государством до совершеннолетия своего сына Святослава.
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Ее почитают как святую, так как именно она принесла христианство в Киевскую Русь. Сама Ольга приняла крещение в 954 году во время паломничества в Константинополь. Именно она стала воздвигать первые христианские храмы на Руси. К слову, своей главной достопримечательностью – Софийским собором –Киев обязан Ольге.
Многие историки считают, что во многом благодаря примеру Ольги ее внук впоследствии избрал христианство как государственную религию Руси и крестил страну в 988 году.
День святой Ольги-2018: как празднуют
В этот день в церквях проходят праздничные службы в память о святой княгине. В день Ольги принято молиться об утешении вдов, а также об укреплении христианской веры.
В чем помогает святая Ольга? Помощи у нее верующие просят, когда хотят:
Наши предки в день святой Ольги начинали заготовку сена. Впрочем, сегодня эта традиция уже не столь актуальна.
День Ольги: поздравления
С именинами, Оленька! От всей души хочу пожелать тебе быть:
О — обворожительной, очаровательной, ошеломительно красивой,
Л — любимой, лучезарной, ласковой,
Я — яркой звездочкой, ясным солнышком, ягодкой-малинкой.
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***
Для Ольги поздравления
Я соберу в букет.
Хочу, чтоб их хватило
Тебе на сотню лет.
Чтобы судьба дарила
Любовь, и поминутно.
Чтоб в доме твоем было
Всегда тепло, уютно.
Чтоб счастье было рядом,
Чтоб ангелы хранили.
Желаю, чтобы в жизни
Все-все тебя любили.
***
3 смс - 185 символов:
Поздравляю тебя, Ольга!
Дней желаю ярких только
И улыбок, доброты.
Пусть сбываются мечты.
И любви, чтоб на века,
И чтобы жизнь была легка.
И здоровья, и тепла,
Чтоб в душе весна цвела!
Больше поздравлений в нашем последующем материале.
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