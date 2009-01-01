Десятки казарм, медцентр и штаб. На полигоне на Николаевщине началось масштабное строительство

Объекты должны быть построены до конца этого года.

На полигоне на Николаевщине началось масштабное строительство Facebook Юрия Бирюкова

В Николаевской области на полигоне Широкий Лан началось строительство бригадного лагеря.

На объект выделено 370 миллионов гривень, пишет на своей странице в Facebook советник президента Украины Юрий Бирюков.

По его словам, никогда на один объект в рамках одного года не выделялись деньги подобных масштабов. На полигоне будет 11 казарм, здание столовой с пищеблоком, медицинский центр и штаб.

А в казарме личного состава, которая рассчитана на проживание двух рот, будет спальное помещение, спальное помещение офицеров, туалеты-умывальники, душевые, постирочно-сушильная и комната отдыха личного состава.

"И все это должно быть построено до конца этого года — отчет министру обороны еженедельно", — говорится в сообщении Бирюкова.

Напомним, в Николаевской области на общевойсковом полигоне "Широкий Лан" прошли учения ВСУ.

Фото: Фейсбук Ю.Бирюкова.