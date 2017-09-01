Десятки тысяч единиц нового вооружения и техники. Как Украина ответила на вызовы "гибридной" войны

Разработаны боевые модули для бронетехники, ракеты, артиллерийские системы, в том числе залпового огня, беспилотники и радиолокационные системы.

Украинский танк Т-72АМТ ukroboronprom.com.ua

Десятки новейших образцов отечественного вооружения являются достойным ответом Украины на вызовы гибридной войны

Об этом идет речь в сообщении "Укроборонпрома".

"В то время, когда транспортный самолет Ан-132D доказал полную независимость украинской авиастроительной отрасли России, беспилотный мини-БТР "Фантом" стал наглядной демонстрацией перспективных разработок украинского оборонного комплекса", — подчеркивает пресс-служба концерна.

За это время были разработаны боевые модули для бронетехники, ракеты, артиллерийские системы, в том числе залпового огня, беспилотники и радиолокационные системы.

С июля 2014 по июль 2017 года украинскую армию усилили 5 тыс. 281 единица новой и модернизированной техники, 7 тыс. 164 единицы отремонтированной и восстановленной, а также передано 3 тыс. 458 единиц ЗИП, узлов и агрегатов.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ приняли на вооружение украинский ракетный комплекс "Корсар".

Фото: "Укроборонпром".