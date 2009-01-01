Девочка из Макеевки заявила, что одноклассники из российской школы очень злые.

Девочка из Макеевки прокомментировала разницу между народами. Скриншот

Девочка из оккупированной Макеевки Донецкой области, которая переехала с родителями в Москву, сделала неожиданное, смелое заявление на российском пропагандистском канале, комментируя разницу между народами.

По ее мнению, русские намного злее, чем украинцы, пишет Обозреватель.

Российский журналист спросил, чем отличаются сверстниками в украинской и российской школе. На что девочка ответила, что дети в ее родной Макеевке были добрее, в то время как одноклассники из российской школы оказались злыми.

"Загрызут даже лучшие друзья. Мой класс злой", — неожиданно для пропагандиста ответила девочка.

Ранее западные СМИ рассказали, как Россия создает и унижает беженцев из Украины.

Видео: Erich Hartmann