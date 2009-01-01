Девочка из Макеевки заявила, что одноклассники из российской школы очень злые.
По ее мнению, русские намного злее, чем украинцы, пишет Обозреватель.
Российский журналист спросил, чем отличаются сверстниками в украинской и российской школе. На что девочка ответила, что дети в ее родной Макеевке были добрее, в то время как одноклассники из российской школы оказались злыми.
"Загрызут даже лучшие друзья. Мой класс злой", — неожиданно для пропагандиста ответила девочка.
Ранее западные СМИ рассказали, как Россия создает и унижает беженцев из Украины.
Видео: Erich Hartmann