Девушка по просьбе начальника прошлась обнаженной по офису: опубликовано видео

Начальник сделал девушке странное предложение.

Управляющий польской компании оплатил собственной работнице, а после обещал прибавить заработную плату, если она прогуляется обнаженной по офису. Таким образом начальник решил повысить мотивацию собственных служащих, пишет Sun.

В Сеть попали кадры, на которых видно, как девушка прошла по коридору офиса. Во время дефиле на ней были только черные туфли и солнечные очки. Судя по видео, сотрудники компании остались довольны этим зрелищем и их "мотивация возросла". Они активно выражали эмоции криками, свистом и аплодисментами.

История закончилась тем, что через несколько дней девушка приняла решение уволиться.