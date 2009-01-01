Дезертирства, похищения и кражи. В разведке рассказали о преступлениях боевиков ЛДНР

У террористов низкое морально-психологическое состояние, отметили в Минобороны.

Боевики на Донбассе, иллюстрация Reuters

На захваченной части Донбасса "правоохранители"задерживали боевиков, которые оставили место "службы" с оружием, захватывали местное население с целью получения выкупа, воровали и продавали оборудование промышленной инфраструктуры, авто.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что на востоке нашей страны увеличилось количество преступлений, совершенных террористами, у противников низкое морально-психологическое состояние.

"Правоохранительными органами" ЛНР/ДНР задерживались военнослужащие, которые самовольно оставили место службы с оружием, захватывали местное население с целью получения выкупа, совершали хищения и продажу оборудования промышленной инфраструктуры и автомобилей", — отметили в ГУР.

Ранее сообщалось, что 15 членов "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" (Новоазовск) террористической ДНР подали рапорты на увольнение и, ожидая решения, отказываются возвращаться на передовые позиции или выполнять боевые задачи.