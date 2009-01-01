Дезертирство на Донбассе. Боевики пишут рапорты на увольнение и бегут с передовой

Военные комендатуры под предлогом возможного введения военного положения осуществляют сбор личных данных бывших военнослужащих.

На Донбассе боевики бегут с передовой 112.ua

Военнослужащие Российской Федерации на оккупированном Донбассе дезертируют в случае отклонения командованием их рапортов на увольнение.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины на странице в Facebook.

Отмечается, военнослужащие РФ продолжают подавать рапорты на досрочное расторжение контрактов из-за недовольства низким уровнем денежного обеспечения и пренебрежительным отношением к ним кадровых военнослужащих ВС РФ.

"Они самовольно покидают места несения службы в случаях, если представленные рапорты не рассматриваются. В связи с неукомплектованностью частей командованием проводятся дополнительные мобилизационные мероприятия", — говорится в сообщении.

Сообщается, что военные комендатуры под предлогом возможного введения военного положения осуществляют сбор личных данных бывших военнослужащих и гражданского населения оккупированного Донбасса.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР охранка копает под боевиков из-за преступлений против местных.