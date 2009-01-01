Дезертирство на Донбассе. Трех "морпехов" ДНР поймали на границе с Россией

Недовольные условиями службы и самоуправством командования российские наемники продолжают самовольно покидать позиции.
Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.
Сообщается, что недовольные условиями службы и самоуправством командования российские наемники продолжают самовольно покидать позиции и пытаются перебраться на территорию РФ.
"В ночь на 19 марта трое военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК были задержаны при попытке пересечения границы с РФ и возвращены на передовые позиции", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что треть российских наемников не подошли "армии ЛДНР" — оказались психопатами и доходягами.