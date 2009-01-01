Дезертирство на Донбассе. Трех "морпехов" ДНР поймали на границе с Россией

Недовольные условиями службы и самоуправством командования российские наемники продолжают самовольно покидать позиции.

В разведке рассказали о дезертирстве в ДНР 112.ua

На оккупированном Донбассе зафиксированы новые случаи дезертирства боевиков, которые после того, как самовольно покинули позиции, пытались перебраться на территорию России.

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.

Сообщается, что недовольные условиями службы и самоуправством командования российские наемники продолжают самовольно покидать позиции и пытаются перебраться на территорию РФ.

"В ночь на 19 марта трое военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК были задержаны при попытке пересечения границы с РФ и возвращены на передовые позиции", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что треть российских наемников не подошли "армии ЛДНР" — оказались психопатами и доходягами.