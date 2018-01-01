"Дежурные по борделям". В Таиланде полиция сорвала секс-вечеринку свингерам-иностранцам: фото

Владелец отеля, в котором проходила оргия, рискует загреметь надолго за решетку.

В таиландском курортном городе Паттайя отряды полиции ворвались в нелегальный свингер-клуб, работавший под прикрытием отеля, где и сорвали секс-вечеринку туристам из Великобритании, Германии, США, Австралии, Китая.

Как сообщает британское издание Mirror, "входной билет" на участие в оргии стоил 35 фунтов стерлингов (около 1280 гривен).

Всего полициейские опросили 18 туристов, после чего отправили их свояси. Руководство отеля предоставляло 30 номеров, размещенных на четырех этажах здания и разделенных на несколько зон. Трое сотрудников отеля ухаживали за посетителями, убирали номера, а также принимали участие в их секс-играх. 53-летний Ляо Ян из Китая, владелец отеля, был помещен под стражу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что черновицкий бомж-американец оказался секс-туристом

Подписывайтесь на наш канал в Telegram