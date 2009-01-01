Дикое Поле на окраине Российской империи. Кто на самом деле заселял Донбасс

Когда все устаканилось в пределах Российской империи, началась колонизация — народная и государственная, говорит Станислав Кульчицкий.

Карта преобладающего расселения украинцев в 1918 году alex-anpilogov.livejournal.com

Заявления о том, что украинский Донбасс ментально и ценностно всегда отличался от остальной Украины, потому что его изначально населяли русские, не имеют под собой оснований.

Об этом профессор, доктор исторических наук Станислав Кульчицкий рассказал на чате в "Главреде".

"Юг Украины когда-то был Диким Полем, а не заселенным, где кочевали разные племена, где не было регулярного населения. А после того, как все это устаканилось в пределах Российской империи, началась колонизация — и народная, и государственная (когда сюда переселялись сербы, и здесь возникла Славяносербия: когда сюда переселялись немцы, и на территории Украины оказались сотни тысяч немцев, также сюда переселялись греки и т.д.)", — говорит историк.

"Конечно, основная масса людей — это были русские и украинцы, которые хотели иметь какие-то земли, так как на их родине (то ли в Полтавский, то в Смоленской губернии) не хватало для них земли, было перенаселение. Так сложилось, что на территории до Кубани включительно основную массу населения составляли именно украинцы. А после Кубани, ближе к Каспийскому морю, уже преобладали русские. Хотя доля украинцев была большой и в Ставропольском крае", — подчеркивает профессор.

"Когда формировали границы Украины, а их формировала Центральная Рада, когда возникла Украинская Народная Республика, принцип был очень прост: где большинство населения 50% + 1 составляли украинцы, это украинская земля, где меньше — не украинская земля. Тогда это было девять губерний: три губернии на Правобережье, три на Левобережье, три — на юге России. А потом, в советское время, Донбасс много заселялся русскими. Раздавались призывы к комсомольцам строить электростанции, строить шахты и работать на них. Ведь Донбасс был всесоюзной "кочегаркой", и население там было очень разнообразное. Среди этого населения был большой процент людей, пострадавших от власти, были заключенные и по чисто уголовным статьям, и по политическим", — напомнил эксперт.

"У многих жителей Донбасса тогда в биографии был эпизод, что человек сидел в тюрьме, и это было обычным явлением. Поэтому отнюдь не случайно человек, который дважды сидел в тюрьме, пять лет подряд, — Виктор Янукович, стал "персоной номер один" на Донбассе, а затем вместе с "донецкими" приехал в Киев и стал президентом", — подытожил Станислав Кульчицкий.

Напомним, ранее историка рассказал, чем вызваны территориальные претензии Польши и Венгрии к Украине.