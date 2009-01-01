Дизайнер Голда Виноградская: Киев мог бы стать модной столицей, но — везде одно жлобство

Нашим политикам надо чаще общаться со стилистами, чтобы не позорить Украину, когда оказываются за границей.

Голда Виноградская Главред

На сайте "" состоялся чат с дизайнером, вице-президентом Конфедерации дизайнеров и стилистов Украины, общественным деятелем, автором книги "Украинская принцесса, или Мечты посла Украины". Общаясь с читателями, она рассказала, имеет ли Киев шансы стать одной из модных столиц мира, как кризис ударил по фешн-индустрии, как искоренить безвкусицу, есть ли иконы стиля среди отечественных политиков, почему для народных депутатов нужно провести курсы по дресс-коду, а также как мода может помогать украинской армии. Кроме того, дизайнер рассказала, к каким событиям обычно меняется прическа у Юлии Тимошенко, а также есть ли стиль у первой леди Украины.

Представляем стенограмму чата с Голдой Виноградской.

vasia_vasilisa: В Украине, да и не только, существует своего рода "перекос": больше всего возможностей посещать различные фешн-мероприятия, активно интересоваться дизайнерскими новинками, да и вообще, быть вовлеченным в моду есть у жителей столицы и чуть меньше — у жителей областных центров. В маленьких же городах или глубинке — об этом вообще практически речь не идет, да и людям, наверное, в их большинстве не до того. Есть ли, на ваш взгляд, способы сделать моду доступнее, независимо от региона и размера населенного пункта, и нужно ли исправлять такой перекос? Спасибо!

Голда Виноградская: Сейчас появилось много региональных показов, а это значит, что мода уходит "вглубь" страны, и возможности творить у дизайнеров из областных центров сейчас есть.

Что касается "доступности моды, независимо от размера региона", то я с начала своего творчества ставила перед собой задачу создавать масс-маркетовские (созданные в больших количествах) коллекции, а это значит, что их стоимость будет ниже, чем у единичных дизайнерских коллекций.

Tilda:Расскажите о вашем проекте Fashion Globus Ukraine, ведь он по истине уникален и важен и с эстетической, и с политической, и с идеологической, и с экономической точки зрения? Оправдал ли он все цели, которые вы лично ставили перед собой, когда брались за него?

Голда Виноградская: Проект начался два с половиной года назад, и его задачей была волонтерская помощь дизайнеров украинской армии. Этот проект себя оправдал, и было прекрасно, что вокруг этой цели люди сплотились. Самое интересное, что проект стал эволюционировать, в результате чего политическая, экономическая и идеологическая задачи стали тоже нам доступны. За это время мы сделали несколько крупных показов в Америке, Канаде, Словакии, Италии, где показ "Найулюбленіша" стал брендом, символизирующим единство Украины через культуру одежды.

Экономическая задача — это выведение украинских производителей на разные рынки сбыта. Заработала платформа, позволяющая это сделать. И на сегодняшний момент у нас есть представительства в Германии, Британии, Канаде, Эмиратах и США.

Задач много, и главное — люди готовы идти за сильным лидером, если он предлагает реальную стратегию и инструменты для ее воплощения.

Brumgilda: Чи вибудували ви самі для себе розуміння того, як можна "високу моду" зробити більш доступною для мас?

Голда Виноградская: "Высокую моду" можно сделать доступной для масс, если адаптировать ее под массовое производство.

Голда Виноградская Главред

Brumgilda: Голдо, поділіться вашим секретом успіху — як вдалося, залишивши гарний прибутковий та вже відлагоджений бізнес, розпочати все з нуля та доволі стрімко злетіти вгору? У якому саме році ви прийшли в світ моди?

Голда Виноградская: Человек должен прислушиваться к своей интуиции и следовать за ней. То есть если ты чувствуешь силы начать новое дело, то важно довериться себе.

Я пришла в мир моды десять лет назад. Как тогда сказали — "ворвалась в вихре вальса". Когда ты доходишь до вершины одной горы, то дальше можно двигаться только вниз. Или — начинать покорять следующую гору.

mister_X: Позвольте вопрос не о модных изысках... Ведь вы долгое время стояли во главе энергетической компании, значит, вам эта сфера знакома. Поделитесь вашим мнением и отношением к инициативе по блокаде оккупированных районов Донбасса и проблемами в энергетике, которые, как нас убеждают, начались из-за нее. Заранее благодарю за ответ.

Голда Виноградская: Как энергетик квалифицированно заявляю, что на любой станции есть стратегический запас топлива. Кроме того, два года назад постановлением Кабмина перед Министерством энергетики была поставлена задача разработать альтернативные источники получения угля и т.д. Это могла бы быть Польша, Африка и т.д. Не говоря уже об альтернативных источниках энергии, которыми пользуются всюду в мире. Но из-за коррупции все пренебрегли этим распоряжением Кабмина, никто не захотел прерывать собственные выгодные потоки.

Поэтому я лично поддерживаю блокаду отдельных районов Донецкой и Луганской областей и считаю, что, в конце концов, народ Украины должен доказать правительству, что оно должно выполнять свои функции, а не народ — работать на правительство.

Valentyna: Наскільки ментально по відношенню до одягу та моди українські жінки відмінні від європейок? У чому саме?

Голда Виноградская: Ментально українки більше цінують прикраси та яскраве вбрання, аніж європейки. Це можна простежити через всю історію українського одягу. І взагалі, для української жінки це нормально — розпочати день з того, що вона зробить зачіску та макіяж, на відміну від європейської жінки.

Valentyna: Голдо, розкажіть про найдорожче та найбільш ексклюзивне вбрання, яке вам доводилося створювати. В чому була його унікальність? Скільки воно коштувало?

Голда Виноградская: Найдорожче вбрання створювалося для принцеси Саудівської Аравії. Там була ціла колекція суконь, але одна з них була створена з 20 метрів найдорожчого шовку різних відтінків та прикрашена перлами. Все — тільки ручна робота.

Sidor: Как вы относитесь к проявлению эротического в одежде? Где лично для вас грань допустимого в этом плане при создании ваших работ? В какой момент открытость каких-то участков тела становится не сексуальной, а пошлой или вульгарной?

Голда Виноградская: Эротическое не совсем типично для бренда Golda, но при этом я не ханжа: если где-то есть удачный вырез или красиво использована ткань на просвет, и это способствует красоте женщины, тогда все допустимо.

Sidor: Почему модельеры часто создают целые коллекции одежды, которую, кроме как на подиуме или в театре, или на какой-нибудь тусовке фриков не наденешь? Зачем и кому такое — неносибельное — надо?

Голда Виноградская: Трудно судить о других. В принципе, мода для таких дизайнеров — это возможность выразить себя. Поэтому хочется вспомнить первую рекомендацию, которую я получила, придя в мир моды: никогда ничему не удивляйся и не осуждай.

eva3: Голда, скажите откровенно, часто ли, глядя на отечественных артистов, вы думаете про себя: "Господи, что она/ он на себя на напялила/напялил!"?:))

Голда Виноградская: Да, бывает...

Голда Виноградская Главред

eva3: Помните, наряд Джамалы на ее выступлении на "Евровидении". Как вы считаете, он подходил песне, образу? Или вы что-то сделали бы принципиально иначе?

Голда Виноградская: Я думаю, что неправильно переосмысливать работу команды. Она была сделана и сделана довольно достойно. А если ты хочешь сделать что-то другое, то это другая работа.

Dolli: Объясните такой момент: почему дизайнеры создают свои коллекции исключительно для стройных худеньких девушек с параметрами, которые в жизни, скорее, исключение, чем правило? Почему не любят пышных женщин, в теле?

Голда Виноградская: Ну, почему же? Не только для худеньких. На самом деле, я заметила, что многие дизайнеры создают одежду по своему образу и подобию. Наш бренд всегда старался создавать одежду в разном размерном диапазоне.

Dolli: Представители разных сфер искусства часто реагируют на реалии сегодняшнего дня и отражают их в своих творениях, грубо говоря, создают продукт на злобу дня… В вашей одежде, исходя из этих соображений, развивается тема "милитари" или украинские народные мотивы? И второй вопрос. Как часто в Украине вообще обращаются к подобным темам не "по зову души", а из чисто корыстных и конъюнктурных соображений?

Голда Виноградская: Никогда не была конъюнктурщицей и не создавала коллекции развития тех или иных модных направлений (равно как "милитари" и народные мотивы). Стиль бренда Golda на протяжении десяти лет остается неизменной элегантной классикой.

Не спорю, бывает такое, что дизайнерам приходится из конъюнктурных соображений — по заказу клиентов — создавать те или иные коллекции. Клиент всегда прав, что с этим поделаешь...

Tianna:Показы, коллекции, одежки, тусовки... Вот скажите, вы вправду считаете, что сейчас время для этого в Украине? Простите.

Голда Виноградская: К сожалению, от моего мнения не зависит, останутся тусовки и показы во время войны в Украине или нет. Другое дело, что дизайнеры тоже могут быть полезны стране, даже в военное время. Например, наш проект Fashion Globus Ukraine как волонтерский проект собирал деньги на одежду для украинской армии и делал показы в мире с целью привлечь внимание к Украине и войне с Россией.

Economist:Как вы считаете, имеет ли шансы Киев стать одной из модных столиц мира? При каких условиях это станет возможным?

Голда Виноградская: Наверное, имеет. Но не с тем правительством, которое мы сейчас имеем. Ни местным (я имею в виду мэра), ни общегосударственным. Везде — одно жлобство. Чтобы стать модной столицей мира, правительство должно выделять приличные средства на поддержку и раскрутку своих производителей в мире, тогда это будет модная столица.

Голда Виноградская Главред

Economist: Расскажите, насколько изменился спрос украинцев на дизайнерские вещи за последние пару лет, когда в стране разгорелась война?

Голда Виноградская: Упала покупательная способность. Украинцы стали покупать больше вещи украинских производителей. Кроме всего прочего, вырос патриотизм или понимание того, что нужно поддерживать именно своих производителей. Да и курс валют особо не стимулирует сейчас закупать коллекции западных дизайнеров.

Fedor: Почему среди богатых украинцев так популярен "пшонка-стайл"? Вам приходилось сталкиваться с заказами такого плана? При каких условиях может быть искоренена безвкусица?

Голда Виноградская: Мне не приходилось с таким сталкиваться.

Рецепт искоренить безвкусицу — прост: нужно только перестать на нее реагировать.

Daria: Присутствует ли, на ваш взгляд, в моде цикличность — когда что-то, что давно потеряло актуальность, вновь становится модным? Есть ли что-то такое в этом году?

Голда Виноградская: Цикличность — это основа моды по той простой причине, что с появлением на свет человека и одежды мало что было придумано нового. Именно поэтому рекомендуется ничего не выбрасывать, а просто складировать по сезонам, а потом, поменяв местами сундучки, всегда что-то найдется. Не даром можно найти удачную деталь у бабушки — какую-нибудь брошку или платье силуэта 60-х годов, и вы будете в тренде.

Daria: Как на вашей работе как дизайнера отразился нынешний финансовый кризис, скачок курса? На чем приходится экономить — ткани, фурнитура, что-то другое?

Голда Виноградская: В принципе, когда я только начала заниматься дизайном, один очень умный человек мне сказал: "Надо уметь из ничего сделать все. И неважно, в какие времена это будет происходить". Поэтому, скорее, это умение найти в недорогой ткани ее богатую подачу. Экономить на крое бессмысленно — вещь не так будет лежать.

А в целом, "голь на выдумку хитра" — это девиз современных дизайнеров.

Fanni: Голда, вам уже приходилось создавать одежду для стюардесс. А есть ли еще представительницы каких-то профессий, над образами которых вы бы хотели поработать? Железнодорожницы? Женщины-военные? Медики? Полицейские?

Голда Виноградская: Наверное, над образами украинских женщин-политиков. Потому что когда смотришь на наших депутатов женского пола в Верховной Раде, то возникает желание для многих из них провести курсы дресс-кода, чтобы у них появилось понимание того, куда они пришли и как должны выглядеть.

Yunonna: 1. Чем вам импонирует, а чем — нет стиль нашей первой леди, а еще Юлии Тимошенко? 2. На ваш взгляд, всегда ли с умом наши ключевые политики, часто мелькающие на экранах, подбирают себе одежду, чем, по-вашему, они больше всего грешат, какие ошибки делают чаще всего?

Голда Виноградская: 1. Не считаю, что у первой леди есть какой-то стиль. Да и она, как первая леди, могла бы сделать гораздо больше для развития украинской моды и украинских дизайнеров.

Что касается Тимошенко, то, скорее, она больше экспериментирует с прическами. А главное, что после смены прически Тимошенко обязательно будет какой-то скандал. Хотя, в целом, именно ее одежда времен премьерства могла быть оценена действительно по достоинству.

2. Наши политики стараются поддаваться "болезни" использования дорогих брендов, не зависимо от того, насколько они им идут. Хочется им посоветовать чаще общаться со стилистами. Ведь все-таки они являются отражением украинской нации. И чаще всего они нас позорят, если оказываются за границей.

Голда Виноградская Главред

Natalie:Порой, глядя на то, как одеваются наши женщины-политики, просто диву даешься: ведь и средства у них есть, и возможность объездить мир и увидеть, как одеваются в ведущих странах, и на показах мод они мелькают у нас, и возможность приобрести дизайнерскую вещь, и нанять себе стилиста... Скажите, в чем тогда беда — почему так много в их нарядах и образах безвкусицы и всякого откровенно вульгарного и неуместного? Поделитесь вашим экспертным мнением на этот счет. Спасибо.

Голда Виноградская: Мешает стереотип: если политик, то у него должно быть все самое дорогое. Пора вводить моду на сдержанность и продуманность образов. Сейчас, как никогда в украинской политике, свободна "вакансия" иконы стиля.

Gallina:Как отразится на результате такой момент — если к вам обращается человек с просьбой создать для него какой-то образ, наряд, но этот человек вам глубоко несимпатичен, неприятен?

Голда Виноградская: Как показывает мой жизненный опыт, если интуиция подсказывает, что лучше не связываться с каким-то человеком или каким-то делом, то лучше и вправду этого не делать, не взирая на то, о потере какой суммы идет речь.

Simona: Сколько в среднем стоит наряд от Голды Виноградской? На кого рассчитано Ваше творчество, ведь простая украинка вряд ли себе сможет позволить одеваться у Вас?

Голда Виноградская: В магазине платья от бренда Golda стоят 1,5-2 тысячи гривен, пальто — 2-4 тысячи гривен. Четыре раза в год бывают скидки, и тогда эту же продукцию можно купить в два раза дешевле. Соответственно, мы стараемся, чтобы простая украинка могла себе позволить нашу одежду.

Simona: Представляете ли Вы свои коллекции одежды за пределами Украины? Если — да, где именно, и насколько на них есть спрос?

Голда Виноградская: Наши коллекции представлены в разных странах мира, например, в Японии, Эмиратах, Штатах, Голландии и Франции. Интересно, что элегантная классика уместна везде. Но ее адаптация под ментальность стран очень важна.

Valeriy: Как вы считаете нужно ли среди украинских дизайнеров одежды устроить люстрацию? Кого не мешало бы "отсеять"?

Голда Виноградская: Люстрация происходит посредством самого покупателя: не нравится — не покупают. И тогда они сами за невостребованностью отсеются.

Simka: Як би ви оцінили рівень розвитку індустрії моди в Україні на даний момент? Що їй найбільше заважає розвиватися?

Голда Виноградская: Порівняно з останніми роками можна сказати, що індустрія моди в Україні активно розвивається завдяки попиту на українську продукцію і талановитості української нації. Заважає незбалансована податкова система, відсутність допомоги з боку уряду, адже стратегія розвитку легкої промисловості, на жаль, не створюється і не підтримується. А найголовніше, що нам заважає, — це те, що в Україну у великих обсягах завозиться секонд-хенд, і низьке ввізне мито на нього чітко лобіюється урядом. На відміну від непродуманої політики ввізного мита на тканини та фурнітуру.

Голда Виноградская Главред

Simka: Голдо, вам доводилося відмовлятися створювати одяг для когось із відомих людей? Якими можуть бути причини відмови, за якими критеріями ви керуєтеся, погоджуючись або не погоджуючись на співпрацію з людиною?

Голда Виноградская: Я ціную свою репутацію і, якщо бачу, що кінцевий результат буде скоріше ганьбити мене як дизайнера, то не дам згоди створити образ на замовлення клієнта за своєю участю.

Mitya Hopta: В последнее время, не сговариваясь, многие писатели и общественные деятели создали тексты в жанре футуродокументалистики — описания сценариев будущего как свершившихся фактов. Как вы думаете, чем это вызвано? Недостатком общего понимания, куда мы идем как страна? Недовольством происходящим?

Голда Виноградская: Безусловно, это вызвано переживаниями в нашей стране. Переживаниями о ее будущем, о том, какую страну мы оставим своим детям. А также это вызвано, к сожалению, недовольством происходящим.

В данном контексте хочу привести в пример свою книгу — "Украинская принцесса, или Мечты посла Украины". Я описываю события, которые обязательно сбудутся, хотя они еще не произошли. Моя героиня — посол Украины в Великобритании, является тем образом дипломата, который влюбляет в свою страну.

С той внешней политикой, которую проводит сейчас Украина (за последние годы многие дипломатические отношения, которые с таким трудом зарабатывались, или растеряны, или сведены к самому минимуму), именно такие дипломаты нам нужны. Эта книга об идеологической борьбе с Россией на дипломатической ниве.

Для меня Украину олицетворяет женщина, которая должна победить, благодаря своей мудрости и силе духа.

Mitya Hopta: О книге "Украинская принцесса, или Мечты посла Украины". Как она родилась, с каким чувством писалась, какие отзывы уже получила?

Голда Виноградская: Книга родилась в результате желания рассказать миру, что украинский народ и его правительство — это, к сожалению, совершенно разные вещи. Это можно было сделать через образ конкретной героини и ее проекты в другой стране, в данном случае — в Великобритании.

Важно сформировать правильное отношение мира к Украине. Потому что сейчас оно искажено Россией "информационной войной", которую мы проигрываем. Пришлось покопаться в разных исторических источниках, найти оценку западных историков места Украины в мире, а затем преподнести материал таким образом, чтобы кратко и доходчиво объяснить читателю, в чем достижение Украины, и над чем ей нужно работать.

Как и в каждой книге, каждый читатель находит то, с чем резонирует его душа: кто-то реагирует на романтическую линию, кто-то — на интересные факты о Британии, кто-то — на философию.

Kukla:Розкажіть, будь ласка, про витоки і початок творчого шляху:) 1) Чи правда, що ви продовжуєте так би мовити династію модельєрів, що хтось із вашої родини мав таку справу життя? 2) Взагалі, що вас надихнуло обрати саме такий фах? 3) Пам'ятаєте найперше вбрання, яке ви створили? Що це було? 4) Який перший гонорар ви заробили?:) Дякую.

Голда Виноградская: 1) Ніколи не замислювалася над тим, щоб стати дизайнером.

2) Сни про гарний одяг стали для мене переламним моментом у житті.

3) Це була колекція кашемірових пальто.

4) На жаль, не пам'ятаю.

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Dinara: Мода на украинское стала трендом. Однако тренд — явление временное, преходящее. Значит, и такой спрос на украинское пройдет? Что можно сделать, чтобы этноодежда и украинские мотивы оставались актуальными как можно дольше?

Голда Виноградская: Этноодежда есть не только в Украине, а, значит, ничего нельзя сделать, чтобы исчез такой тренд. Но это не значит, что мы не можем сделать моду на украинское приоритетной и желанной для украинских потребителей. Этому может поспособствовать продуманная политика поддержки производителей со стороны правительства, уроки эстетики в школе, умение ценить себя и достижения своей нации.

Lidia: Мода — быстротечна. Так стоит ли за ней гнаться и непременно идти с ней в ногу?

Голда Виноградская: Было бы неинтересно, если бы мода не была быстротечна. Другое дело, что каждый должен найти себя в этой быстротечности. И главное — себя не растерять в этой погоне.

Lidia: Голда, вы не могли бы дать практичные советы относительно того, как воспитать в себе чувство стиля? Или это только врожденный дар?

Голда Виноградская: Для этого нужно чаще смотреть на красивые картины, читать литературу, смотреть фильмы по истории одежды — там вы обязательно почерпнете что-нибудь для себя!

Надежда Майная

Фото Александра Синицы