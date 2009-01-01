Дизайнер Наталия Фарносова: среди богатых украинцев популярен "пшонка-стайл"

"Но пышную барочную классику можно исполнить на высшем уровне, с прекрасным вкусом. Тогда понятие "пшонка-стайл" будет неуместно", — убеждена дизайнер.

Наталия Фарносова Главред

На сайте "" состоялся чат с архитектором и дизайнером одежды. Общаясь с читателями, она рассказала, почему от внешнего вида украинских женщин-политиков ей, дизайнеру, становится грустно, почему поп-звезды так часто создают себе вульгарные образы, готовы ли известные и влиятельные украинцы тратить на архитекторов при оформлении жилья и на дизайнеров при продумывании собственного стиля, можно ли развить чувство стиля и вкуса, а также насколько уместные показы мод и "тусовки" в период, когда в Украине идет война.

Представляем стенограмму чата с Наталией Фарносовой.

VladaM: Есть такое мнение, что чем старше женщина становится, тем светлее у нее должна быть одежда. Есть ли у вас какие-то советы, как внешне скрыть свой возраст, выглядеть моложе?

Наталия Фарносова: Вот, например, я сегодня в черном. Думаю, что этот цвет в правильном образе не прибавляет женщине лет. Получается, что все дело в лекалах и выкройках одежды. Немаловажную роль также играет фактура темного цвета и детали или аксессуары, которые прилагаются к ней.

VladaM: Одеваете ли вы своих близких? Например, маму или мужа?

Наталия Фарносова: Стараюсь. Редко. Буду исправляться. :)

VladaM: Какие ваши любимые цвета? Расскажите каким будет цвет вашей новой коллекции?

Наталия Фарносова: Я люблю все цвета. В зависимости от времени года и, конечно же, настроения.

Главным цветом новой коллекции будет золотой. Коллекция будет представлена в конце марта — все увидите своими глазами.

VladaM: Как вы считаете, чувство вкуса можно выработать с годами, или это врожденное качество?

Наталия Фарносова: Можно выработать, если этим плодотворно заниматься с хорошим преподавателем.

VladaM: Наталия, расскажите каким был ваш первый гонорар? За что именно вы его получили?

Наталия Фарносова: Мне было 11 лет. Одноклассник попросил меня нарисовать портрет его мамы на день рождения, за что я запросила 5 рублей. И он согласился. :)

Наталия Фарносова Главред

Lapa: Какие здания в Киеве вы считаете "архитектурными уродами" и почему?

Наталия Фарносова: Хрущевские постройки, потому что это коробки без каких-то мыслей, просто улей, чтобы расселить людей.

Ігор Тимофєєв: Наталья, вы говорите: "Хрущевские постройки — это коробки без каких-то мыслей". А какой ваш вариант решения "хрущевской" проблемы? Снос и строительство бездушных высоток? Вокруг хрущевок хоть зелень была...

Наталия Фарносова: Безусловно, снос! А почему вы думаете, что вместо хрущевок нужно обязательно строить "бездушные высотки", и зачем вокруг хрущевок убирать зелень? Можно решить эту проблему совершенно иным способом. :) Киевские власти должны взять на вооружение идеи молодых архитекторов (а среди них есть множество талантливых, с новаторскими взглядами и предложениями).

Valeriy: Как вы считаете нужно ли среди украинских архитекторов и дизайнеров одежды устроить люстрацию? Кого не мешало бы "отсеять"?

Наталия Фарносова: На этот вопрос сложно ответить, потому что это дело вкуса. То, что не нравится мне, может нравиться другому.

Tianna: Наталия, не считаете ли вы, что при нынешнем уровне жизни в Украине, мягко говоря, сложном материальном состоянии большинства украинцев, а точнее сказать, прогрессирующем обнищании, модные показы, когда "звезды" щеголяют в дорогущих нарядах, позируя на камеру, выглядят как пир во время чумы? На кого рассчитано то, что вы делаете, для кого вы создаете одежду — для кучки "избранных"? Извините за эмоциональность.

Наталия Фарносова: Не считаю. Если обратиться к истории, то во все времена, даже во время самых ужасных войн, когда люди умирали от голода, всегда находилась кучка талантливых людей, которые могли бороться с теми невзгодами, которые происходят в их стране. Несмотря на тяжелые времена, они не закапывали свой талант в этих проблемах, а созидали, привносили в мир свои творения. Можно загуглить и посмотреть, сколько новшеств появилось во время Великой Отечественной войны, в 1942-1945 годы, и в период других войн. Во время войны жизнь не останавливается, и творческие люди привносят свою лепту, нечто прекрасное в это тяжелое время.

Ginger: Приходилось ли вам отказывать популярным людям, которые хотели стать вашими клиентами? Каждый ли человек может стать вашим клиентом, или есть какие-то критерии?

Наталия Фарносова: Да, безусловно, приходилось отказывать. Я отказываю тем, кто, несмотря на то, что обращается ко мне за помощью, пытается меня учить, как исполнять мою работу. Такие люди, как правило, при первой же встрече видны, у них есть специфическое поведение и отношение к жизни. С такими людьми я не работаю.

Наталия Фарносова Главред

Ginger: Кто из политиков одевается наиболее элегантно и стильно, на ваш взгляд? Хочется услышать, как женские, так и мужские фамилии…

Наталия Фарносова: Мне очень нравится, как одевается Мишель Обама: всегда по-разному, стильно, смело, интересно. Я считаю, что внешний вид многое говорит о том, какая она на самом деле — многогранная интересная личность. Также мне импонирует нынешняя первая леди США — Мелания Трамп: помимо того, что это очень красивая женщина, она очень красиво одевается.

Brumgilda: Влияет ли (и если да, то — как именно) политика и политические перипетии на Вашу сферу деятельности? Кроме того, как отражается рост доллара на стоимости ваших работ? Спасибо за ответ.

Наталия Фарносова: Безусловно, политика всегда имела влияние на культурную жизнь страны. В том числе и на мою сферу деятельности. Как правило, когда в стране происходят переломные моменты, на какое-то время все люди без исключения как бы замирают, затем они адаптируются и продолжают свою жизнь с какими-то корректировками, как это было и раньше. Курс доллара не влияет на стоимость моих работ. :)

Tamara: Что обязательно должно появиться в гардеробе в новом весеннем и летнем сезоне?

Наталия Фарносова: Обязательно должно появиться изделие из бархата. При том не имеет значения, что это будет. Главное — как и с чем носить.

Simka: Кем вы хотели стать в детстве? Вариант стать дизайнером рассматривался вами в детстве? Как происходило становление Вас как дизайнера, художника. Что для вас было наиболее сложным на этом пути?

Наталия Фарносова: В раннем детстве я хотела стать волшебником, но, как оказалось, такой профессии нет — огорчилась. И сразу же захотела стать художником. Но жизнь внесла свои коррективы, и я поступила на архитектурный факультет. Как понимаем, архитектура и дизайн интерьера — не совсем одно и то же. В те времена, когда у меня проходило обучение, дизайн интерьера в нашей стране как таковой отсутствовал, а вот люди, которые хотели увидеть в своем интерьере что-то интересное и новое, уже появились. Это была эпоха "новых русских", и мне посчастливилось начинать свою карьеру именно в это время. Так как практически любая моя фантазия финансово могла быть реализована. :)

Наталия Фарносова Главред

Dolli: Представители разных сфер искусства часто реагируют на реалии сегодняшнего дня и отражают их в своих творениях, грубо говоря, создают продукт на злобу дня… В вашей одежде, исходя из этих соображений, развивается тема "милитари" или исконно украинские народные мотивы? И второй вопрос. Как часто в Украине вообще обращаются к подобным темам не "по зову души", а из чисто корыстных и конъюнктурных соображений?

Наталия Фарносова: Продавать продукт "на злобу дня" — это весьма спорное дело. Я создаю все по зову души. И политическая ситуация в нашей стране ни коим образом не отражается в моих работах — как в дизайне интерьеров, так и в фешн-индустрии.

Dolli: Как вы относитесь к использованию в коллекциях народных орнаментов, мотивов, элементов национального костюма? Планируете ли сами нечто подобное создать?

Наталия Фарносова: Этно-стиль — это явно не мой козырь. На сегодняшний день не планирую подобное создавать. Но вовсе не потому, что мне это не нравится, а потому что я одежду вижу по-другому. Мне больше интересны новые линии кроя, убранства и деталей. Или же, наоборот, интересно окунуться в ретро-стиль. Но исторический костюм пока что для меня остается лишь историческим костюмом.

Dinara: Расскажите, насколько изменился спрос украинцев на дизайнерские вещи за последние пару лет, когда в стране разгорелась война?

Наталия Фарносова: В последнее время стала видна тенденция роста спроса украинцев на отечественные дизайнерские вещи. Думаю, это связано с тем, что украинские дизайнеры достигли определенного уровня, и люди это почувствовали и проявили интерес к нашим дизайнерам. Думаю, война здесь не при чем.

Dinara: Мода на украинское стала трендом. Однако тренд — явление временное, преходящее. Значит, и такой спрос на украинское пройдет? Что можно сделать, чтобы этно-одежда и украинские мотивы оставались актуальными как можно дольше?

Наталия Фарносова: Думаю, что спрос на украинское не пройдет, поскольку, подчеркиваю, наши дизайнеры успешно вырастают. Это видно по всем сферам культурной жизни нашей страны. Что касается этно-одежды и украинских мотивов, они останутся актуальными для людей, которые любят этно-стиль.

Economist: Наталия, как бы вы оценили, насколько на сегодняшний день в Украине развита индустрия моды по сравнению с европейскими странами? Чего у нас не хватает в модной индустрии? Есть ли инвесторы, заинтересованные в её развитии?

Наталия Фарносова: В нашей стране, по сравнению с европейскими странами, индустрия моды совершенно не развита. Не хватает абсолютно никакой поддержки. К сожалению, отечественные инвесторы пока что не верят в наших дизайнеров (а зря!) и не вкладывают в их развитие свои финансы. Но я уверена, что это произойдет совсем скоро.

Fedor: Как архитектор, как бы вы оценили композицию и оформление резиденции экс-президента — Межигорья, что внутри, что снаружи?

Наталия Фарносова: Однозначно ответить нельзя, поскольку в резиденции экс-президента как в интерьере, так и в экстерьере присутствуют интересные детали в отличном исполнении.

Fedor: Почему среди богатых украинцев так популярен "пшонка-стайл"? Вам приходилось сталкиваться с заказами такого плана? При каких условиях может быть искоренена безвкусица?

Наталия Фарносова: Да, среди богатых украинцев на самом деле очень популярен "пшонка-стайл". Но мы говорим о пышной классике, барочной классике, которую можно исполнить на высшем уровне, с прекрасным вкусом. Само понятие в таком случае "пшонка-стайл" будет неуместно.

Безвкусица в нашей стране уже искореняется, для это есть необходимые условия: наши дизайнеры приобрели опыт и вкус благодаря посещению международных выставок, путешествиям и общению с дизайнерами мирового уровня.

Наталия Фарносова Главред

Alia: Кого считаете иконами стиля из современных украинцев и из зарубежных знаменитостей?

Наталия Фарносова: Из украинцев — никого. Из зарубежных знаменитостей — большой перечень: Джаред Лето, Дженифер Лопес, Сальма Хайек и т.д.

Alia: Что для вас наивысшая дизайнерская награда? И ваша мечта как дизайнера?

Наталия Фарносова: Наивысшая дизайнерская награда — когда твой клиент с гордостью советует тебя как архитектора, дизайнера своим знакомым, друзьям, близким. Моя мечта как дизайнера — стопроцентное доверие клиента.

Alia: Что для вас, как для дизайнера, табу?

Наталия Фарносова: Как такового табу не существует.

Alexandra: Откуда такая тяга к вульгарному, а иногда и откровенно пошлому у наших поп-звезд?

Наталия Фарносова: Тяга к вульгарному присутствует не только у наших поп-звезд. Много мировых примеров. Думаю, что такое поведение обусловлено тем, что звезды хотят, чтобы о них говорили. Как мы видим, это получается.

Yunonna: Чем вам импонирует, а чем — нет стиль нашей "первой леди" страны, а еще Юлии Владимировны? Кстати, на ваш взгляд, всегда ли с умом наши ключевые политики, часто мелькающие на экранах, подбирают себе одежду, чем, по-вашему, они больше всего грешат, какие ошибки делают чаще всего?

Наталия Фарносова: Если проанализировать внешний вид наших женщин-политиков, то зачастую кажется, что с ними не работает ни стилист, ни парикмахер — никто. Это грустно...

Yunonna: Ваши наблюдения — сколько готовы тратить наши политики на одежки и аксессуары? А на — шикарную отделку собственного дома или офиса?

Наталия Фарносова: Парадокс состоит в том, что наши политики готовы тратить очень большие деньги на одежду и аксессуары, на шикарную отделку собственного дома и офиса. Только разница в том, что на сегодняшний день они точно понимают, что домом или офисом должен заниматься архитектор или дизайнер, а вот собственным стилем, они думают, что способны заниматься самостоятельно.

Александрина Катренко: Кто ваши учителя и авторитеты в моде?

Наталия Фарносова: Да каждый понемножку. Я обожаю работы Александра Маккуина, Филиппа Плейна (это дизайнер совершенно другого стиля и направления, но прекрасный шоумен), работы Дома Шанель, Кристиана Диора и т.д.

Александрина Катренко: Наталья, как бы Вы описали свой собственный стиль?

Наталия Фарносова: Сложный вопрос. Я ношу одежду совершенно разных направлений, но всегда подчеркивающую женственность, — от спортивной до классической. Все зависит от настроения, времени и обстоятельств. Люблю смелую, красивую, яркую одежду, которая должна на 100% отражать индивидуальность человека.

Наталия Фарносова Главред

Valentyna: Наталіє, розкажіть про найдорожче та найбільш ексклюзивне вбрання, яке вам доводилося створювати. В чому була його унікальність? Скільки воно приблизно коштувало?

Наталия Фарносова: Как раз сейчас наше ателье шьет уникальное свадебное платье: ручная вышивка по времени будет занимать шесть месяцев, вышивка будет серебром. Кроме того, оно будет украшено полудрагоценными камнями. Это самый дорогой и эксклюзивный наряд на сегодняшний день.

Gallina: Вопрос с подвохом:) Если к вам обращается человек с просьбой создать для него какой-то образ, наряд (или разработать дизайн его дома), но этот человек вам глубоко несимпатичен, неприятен, как это отразится на результате?

Наталия Фарносова: Бывает такое, что с первого же взгляда человек глубоко несимпатичен и неприятен. Я стараюсь разобраться — по какой же такой причине. Если причина никоим образом не влияет на наше сотрудничество, то это не отражается на результате.

Simona: С кем из звёзд Вам приходилось работать? Насколько сложно угождать их капризам?

Наталия Фарносова: Наши звезды абсолютно не капризны. Они дисциплинированы, на удивление, пунктуальны, очень позитивны. Приходилось сотрудничать с Ольгой Сумской, Светланой Вольновой, Владой Литовченко, Монро, Полиной Логуновой, Лилу, Аурикой Ротару, Натальей Вороной и другими.

Simona: Создаете ли вы одежду для детей? С кем легче работать вам бы было — с детьми или взрослыми?

Наталия Фарносова: Как раз в марте на показе будет представлена детская одежда. На подиум выйдут молодые мамы с маленькими детьми.

Легче работать с взрослыми. Они-то, по крайней мере, адекватны в поведения. А ребенок есть ребенок...

Dolli: Представляете ли вы свои коллекции одежды за пределами Украины? Если — да, где именно, и насколько на них есть спрос?

Наталия Фарносова: Я планирую представить свою коллекцию одежды за пределами Украины. Где именно это произойдет — вы узнаете об этом первыми.

Dolli: Наталия, вы никогда не задумывались над тем, чтобы уехать жить и работать за рубеж? Были ли такие предложения? Что вас удерживает в Украине?

Наталия Фарносова: Уехать жить и работать за рубежом — это совершенно разные вещи. Уехать жить — категорически нет. А вот уехать работать — на сегодняшний день именно так все и происходит. Предложения по работе поступают, я их принимаю, но вот уезжать отсюда пока не хочу.

Александрина Катренко: Скажите пожалуйста, что интересного будет в вашей новой коллекции?

Наталия Фарносова: Появится одежда для молодых мам и маленьких деток (до трех лет). Очень интересные орнаменты вышивок. Красивенные сочетания разных фактур и цветов тканей. И, конечно же, будет еще сюрприз. :)

Dolli: Наталия, объясните такой момент: почему дизайнеры создают свои коллекции исключительно для стройных худеньких девушек с параметрами, которые в жизни, скорее, исключение, чем правило? Почему не любят пышных женщин, в теле?

Наталия Фарносова: В моих коллекциях вы не увидите анорексичных моделей. Все девушки, которые идут по подиуму и участвуют в фотосессиях, имеют женственные формы. Не знаю, как другие дизайнеры, я очень люблю женщин естественных форм, пышных, в теле и с удовольствием шью для них одежду. :)

Надежда Майная

Фото Александра Синицы