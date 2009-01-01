Дизайнер назвала "хрущевские" постройки "архитектурными уродами"

Фарносова также настаивает, что такие здания нужно сносить.

Наталья Фарносова рассказала, как можно решить проблему с "хрущевскими" постройками.

Об этом архитектор и дизайнер рассказала на чате в "Главреде".

Хрущевские постройки она считает "архитектурными уродами". "Это коробки без каких-то мыслей, просто улей, чтобы расселить людей", — заявила дизайнер.

Наталья Фарносова Главред

Фарносова также настаивает, что такие здания нужно сносить. "Безусловно, снос! Вместо "хрущевок" не обязательно строить "бездушные высотки" и убирать зелень. Можно решить эту проблему совершенно иным способом. Киевские власти должны взять на вооружение идеи молодых архитекторов, а среди них есть множество талантливых, с новаторскими взглядами и предложениями", — сказала архитектор.

Напомним, эксперт заявил, что снос "хрущевок" не решит проблем Киева.