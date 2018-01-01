"Дизайнер-юморист или извращенец": в Сети высмеяли форму конькобежцев США

Пользователей смутила вставка в области паха.

В Сети были обескуражены формой конькобежцев США Фото: Twitter

Олимпийская сборная США по конькобежному спорту удивила соцсеть не своими спортивными достижениями, а чудаковатой формой. Пользователи неоднозначно отреагировали на одеяние спортсменов.

Многих смутила светлая вставка, которая акцентирует внимание в области паха.

"Кто бы ни был дизайнер конькобежцев сборной США, он либо юморист, либо извращенец, или и то и другое", — полагает Rich Dollaz

"Я полагаю, в дизайне формы конькобежцев есть какой-то смысл, но это крайне странное место для размещения светлого круга", — пишет Кристина Стивенс.

"Вы еще не видели, как это смотрится со спины. Похоже на мишень на ягодицах", — иронизирует Notorious Wojo.

Сшили конькобежцам форму в компании Under Armour. Там утверждают, что такой вид формы обусловлен необходимостью использования на внутренней части бедер отличного от остальных элементов материала

"Мы протестировали множество материалов, чтобы найти тот, который максимально снижает трение. Использование другого цвета в этой области сделало бы его применение менее эффективным", — заявили в компании, отметив, что самим американским спортсменам форма нравится, и представители других стран не находят ее странной.