Дизайнерские наряды, глубокое декольте. В первый день работы Рады нардепы удивили внешним видом

Представитель президента в парламенте заметно похудела.

Торжественное открытие седьмой сессии Верховной Рады VIII созыва УНИАН

VIII созыва начался новый политический сезон — нардепы после каникул собрались на открытие ее седьмой сессии, политики пришли на работу отдохнувшие, загорелые и в отличном настроении, а две народные избранницы даже "выгуляли" дизайнерские наряды.

Об этом пишет strana.ua.

По данным издания, представитель президента в парламенте Ирина Луценко удивила своим внешним видом.

Политик заметно похудела, появилась в сессионном зале в ярко-желтом платье и с новой прической. В кулуарах поговаривают, что, возможно, она сделала пластику лица.

Ирина Луценко strana.ua

Ирина Луценко strana.ua

Заместитель председателя комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Донец пришла в Раду в платье с вышивкой. Как оказалось, вещь от украинского дизайнера Юлии Магдыч, стоит она 37 тыс. 152 гривен и сейчас есть в наличии.

Татьяна Донец strana.ua

Платье от дизайнера Юлии Магдыч strana.ua

Кроме того, в наряде от Магдыч — в платье-пальто — в парламенте была Мария Ионова. "Модель платья-пальто нардепа из лимитированной серии называется "Опиум" и стоит 3 тыс. 50 долларов или 78 тыс. 995 грн по курсу НБУ, выполнено из 100% шерсти", — узнали журналисты.

Мария Ионова в окружении коллег strana.ua

Платье-пальто от дизайнера Юлии Магдыч strana.ua

В несвойственном для себя наряде появилась Виктория Войцицкая — всегда скромная депутат выбрала красное платье с глубоким декольте. Между тем внешний вид Надежды Савченко был очень консервативным — черный костюм и ноль макияжа.

Виктория Войцицкая strana.ua

Надежда Савченко в окружении коллег strana.ua

Ранее "Главред" узнал, как ряд украинских знаменитостей в День знаний — 1 сентября — сводили своих детей в школу. Известные родители показали на страницах в Instagram, как выглядят их чада на праздничной линейке.

Фото: strana.ua