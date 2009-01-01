Дизайнерские наряды, глубокое декольте. В первый день работы Рады нардепы удивили внешним видом

Представитель президента в парламенте заметно похудела.
Об этом пишет strana.ua.
По данным издания, представитель президента в парламенте Ирина Луценко удивила своим внешним видом.
Политик заметно похудела, появилась в сессионном зале в ярко-желтом платье и с новой прической. В кулуарах поговаривают, что, возможно, она сделала пластику лица.
Заместитель председателя комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Донец пришла в Раду в платье с вышивкой. Как оказалось, вещь от украинского дизайнера Юлии Магдыч, стоит она 37 тыс. 152 гривен и сейчас есть в наличии.
Кроме того, в наряде от Магдыч — в платье-пальто — в парламенте была Мария Ионова. "Модель платья-пальто нардепа из лимитированной серии называется "Опиум" и стоит 3 тыс. 50 долларов или 78 тыс. 995 грн по курсу НБУ, выполнено из 100% шерсти", — узнали журналисты.
В несвойственном для себя наряде появилась Виктория Войцицкая — всегда скромная депутат выбрала красное платье с глубоким декольте. Между тем внешний вид Надежды Савченко был очень консервативным — черный костюм и ноль макияжа.
Ранее "Главред" узнал, как ряд украинских знаменитостей в День знаний — 1 сентября — сводили своих детей в школу. Известные родители показали на страницах в Instagram, как выглядят их чада на праздничной линейке.
Фото: strana.ua