Для ВСУ изобрели мощное дальнобойное оружие, опубликовано видео

Установка с крупнокалиберным пулеметом предназначена для борьбы с бронетехникой противника.

Волонтеры сделали уже десятки таких установок. фото: http://5.ua

В Киеве для бойцов Вооруженных сил Украины волонтеры изобрели обновленную модель турели под названием "Кузнец Людота".

Установка с крупнокалиберным пулеметом предназначена для борьбы с бронетехникой противника и имеет очень высокую точность, сообщает 5 канал.

Название турели происходит от меча кузнеца Людота, который был первым подтвержденным образцом оружия, произведенным на территории современной Украины.

Волонтеры сделали уже десятки таких установок, сейчас же работают над усовершенствованием конструкции.

"Особенность турели именно в дистанционном управлении, что позволяет не подвергать бойцов опасности и управлять огнем из укрытия. На фронте бойцы уже пользуются похожими турелями. Впрочем, установки предназначены только для ближнего боя на дистанцию до девятисот метров. Дальность стрельбы этой же турели — в четыре раза больше — до 4 километров", — сказал волонтер Иван Савельев.

Совсем скоро улучшенную версию турелей передадут одному из подразделений ВСУ на Донбассе.

Напомним, в Украине разработали и производят новый танк "Тирекс", на вооружение такие машины возьмут через год.

Видео: 5 канал