"Добаловалась". В Москве китайская болельщица пришла в полицию после группового секса

Как видно, далеко не все туристы приезжают на российский мундиаль ради собственно футбола.

Гражданка Китайской Народной Республики Ван Нин, прибывшая в столицу РФ на мировое футбольное первенство, обратилась в полицию после того, как занялась групповым сексом с двумя другими туристами.

Соответствующее сообщение в понедельник, 18 июня, было опубликовано в Telegram-канале Mash.

По имеющейся информации, 34-летняя Ван Нин занялась сексом со своими новыми знакомыми в одном из московских отелей.

Уже после того, как партнеры закончили половой акт, китаянка узнала, что один из мужчин снимал секс на камеру смартфона. Через некоторое время Ван Нин спохватилась и обратилась в полицию с просьбой разыскать знакомого и удалить "хоум-порно".

Напомним, ранее сообщалось о том, что турецкие спортсмены развлеклись групповым сексом.

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