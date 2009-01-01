Доброволец "Донбасса" о боях за Иловайск: "Мы не понимали, почему сидели на месте и не наступали"

Живой силы было достаточно, не хватало боеприпасов и тяжелого вооружения, говорит Владимир Гунько.

Бойцы "Донбасса" в кузове бронированного КраЗа в Иловайске Facebook Владимира Гунько

Бойцам АТО,, не хватало боеприпасов и тяжелого вооружения, чтобы занять вторую половину города.

Об этом боец добровольческого батальона "Донбасс", гранатометчик Владимир Гунько рассказал в интервью "Главреду".

"То, что подкрепление было необходимо, мы понимали с 23 августа. Тогда мы потеряли бо́льшую часть техники, у нас ее много не было или она была неисправна. Не было и нормальной артиллерийской поддержки", — вспоминает доброволец.

"Мы не понимали, почему сидели на месте, почему не вели дальше наступательную операцию. Живой силы было достаточно, не хватало боеприпасов и тяжелого вооружения, чтобы занять вторую часть Иловайска. А мы могли бы ее занять, если бы имели поддержку нескольких танков и исправных боевых машин пехоты или БТРов. А так мы просто заняли оборону и выживали, как тараканы", — рассказывает боец.

"24-го вечером командир нашего подразделения с позывным "ВДВ", погибший при выходе из Иловайска, Виктор Дмитренко, приехал на наш пост, доложил, что, по данным штаба сектора, мы находимся в оперативном окружении российской армии, они в окрестностях Кутейниково. Поэтому ждем дальнейших указаний — выходить или оставаться. Настроение личного состава было такое, что надо занимать дальше город, в котором мы можем продержаться недели две, если нас даже окружат. Попробовать штурмовать, окопаться, а подножный корм еще был на огородах — картофель, яблоки", — говорит гранатометчик.

По его мнению, силы АТО продержались бы даже в окружении российской регулярной армии, "если бы та сильно не наступала, а вела лишь артиллеристские обстрелы".

Напомним, ранее доброволец обвинил генералов, бравших Иловайск, в бездарности и преступлении.

Больше читайте на "Главреде": "Боец "Донбасса" Владимир Гунько: 29 августа россиянам приказали расстреливать нас, когда будем выходить из Иловайска".