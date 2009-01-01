Дочь экс-сотрудника ЦРУ рассказала, как Буш-старший схватил ее за ягодицы

Инцидент произошел в 2003 году, отметила Корриган.

Джордж Буш-старший Reuters

Дочь бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления США Рослин Корриган заявила, что экс-президент страныпроявил в отношении нее признаки сексуального домогательства.

Об этом пишет ТСН, ссылаясь на Time.

По словам американки, в 2003 году во время совместного фотографирования тот схватил ее за ягодицы (мужчине тогда было 79 лет, а девушке — 16).

"Моя первая реакция была абсолютным ужасом. Я действительно была растеряна", — рассказала она. По словам Корриган, первое, что она сделала — посмотрела на маму, и, хотя Буш-старший продолжал стоять рядом, ничего не сказала.

"Что подросток скажет экс-президенту США? Типа, эй, чувак, ты не должен трогать меня как сейчас?" — поделились девушка. Издание обратилось к офису бывшего главы государства, его представитель отметил, что Буш-старший не хотел никому причинить вреда и просит прощения у всех, кого он мог обидеть во время фотографирования.

Рослин Корриган стала шестой женщиной, которая публично обвинила Джорджа Буша-старшего в том, что он хватал их за ягодицы без согласия. Ранее вратарь женской сборной США по футболу Хоуп Соло заявила, что бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер домогался ее.