"Доктор Смерть" рассказал, как родня Болотова бежит из ЛНР

При этом, самые испуганные говорят, что Болотов рассчитывал вернуться в Луганск, пишет Чернов

Валерий Болотов Reuters

Об этом врач из Енакиево Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", пишет на своей странице в Facebook.

По его данным, родные Болотова перебираются, в основном, в Россию.

"При этом, самые испуганные и не(слишком) осторожные оставляют за собой шелест: :"Он, ведь, всерьез собирался вот-вот вернуться в Луганск! У него и поддержка здесь сильная была бы... Плотницкий и Москва его поэтому и убили! А на сердце, скорее всего, спишут!", — добавил Чернов.

Напомним, ранее российский журналист предрек ликвидацию Захарченко и Плотницкого.