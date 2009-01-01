"Доктор Смерть" рассказал, как в донецкой больнице готовятся к торговле органами боевиков

В клинике им. Калинина изучают выемку почек, печени, препаратов глаза, кожи и костных тканей.

Органы на трансплантацию, иллюстрация tochkakipeniya.com

медики готовятся к выемке и торговле внутренними органами боевиков, уничтоженных в боях на Донбассе.

Об этом врач из Енакиево Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, с 14 февраля стартует первый тредневный интенсив: "Выемка и хранение тканей и органов". Этот миницикл является обязательным для врачей всех хирургических специальностей: хирургов всех локализаций (сосудистые, торакальщики, проктологи), а также травматологов, урологов, гинекологов — они все должны пройти его в течение 2017-2018 годов.

"Пока принуждать не будут, но вероятно с 2018 года в обязательную категорию попадут и глазники, ЛОР-врачи, нейрохирурги, и мои коллеги — анестезиологи", — пишет медик.

По его данным, интенсив разбит на три дня по темам в масштабах больницы им. Калинина:

В первый день в урологии будут изучать "выемку и транспортировка—хранение почек".

Во второй день в корпусе хирургии будут изучать "выемку и транспортировку печени".

Третий ведут патанатомы — выемка у (недо)умершего (почти) трупа "препаратов глаза, кожи, костных тканей".

"Изъятию сердца (пока) учить всех не будут: думаю, одна из причин — сами толком не умеют, да и деть оперативно изъятое особо некуда, — пишет "Доктор Смерть". — Но в любом случае начало положено".

"Один из мировых лидеров рынка торговли органами семимильными шагами формируется у нас под боком! И в немалой, а может даже — в основном от действий Украины зависит — насколько он успеет сформироваться и каков будет уже в ближайшие годы его кровавый счет", — подытожил Александр Чернов.

Напомним, ранее "Доктор Смерть" рассказал о потерях боевиков под Авдеевкой, тела которых отправляли в больницу им. Калинина.

фото: tochkakipeniya.com