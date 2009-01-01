"Доктор Смерть" рассказал о бегстве десятков боевиков и российском заградотряде у Дебальцево

Ополченцев пугают тревожные слухи, что ВСУ толпами в стиле камикадзе вот-вот пойдут в атаку.

Дезертир 112.ua

За последние несколько дней десятки местных боевиков"армии Новороссии", служивших на западном фасе Дебальцевского "плацдарма", сбежали с позиций.

Об этом врач из Енакиево Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", пишет на своей странице в Facebook.

По его данным, дезертиры активно бегут с линии фронта в секторе Молочный — Калиновка — Лозовое (поселки к западу и северо-западу от Дебальцево).

"Так еще никогда в данном секторе не бежали, — пишет блогер. — Даже при захвате Углегорска 2 года тому назад, когда утилизировались до 200 орков, в основном из местных".

Массовому дезертирству способствует ряд факторов. "Усталость вкупе с обманутыми прагматичными ожиданиями, у многих не подпитываемая "русЬкой" идейностью; очередное особо фаталистичное заявление Басурина и наибольшее с осени 2015 года тревожное шушуканье "от командиров" — что ВСУ толпами и в стиле камикадзе вот-вот пойдут в атаку, причем, именно на Дебальцево; немелкие потери за 1,5 месяца в данном секторе — также нехило всколыхнули расслабившихся с лета 2015 "ополченцев", — продолжает медик.

Как сообщает блогер, частям российской армии на линии Дебальцево — Грозное (поселок в 2 км восточнее Углегорска), где располагается артиллерийская база оккупантов, впервые в Енакиевско-Горловско-Дебальцевском секторе даны функции заградительных отрядов.

Напомним, ранее "Доктор Смерть" рассказал о бунте в Углегорске, где местные жители обложили "недомэра" из-за обстрелов боевиками.