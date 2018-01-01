"Долой стыд". В США придумали заменять женские купальники узким скотчем: фото

Что и говорить - девушки и женщины, "облаченные" в скотч вместо ткани, выглядят очень и очень откровенно/соблазнительно.

В США художник Джоэль Альварес изобрел необычную и крайне откровенную замену купальникам для девушек и женщин, предложив им обклеивать тело кусками блестящего скотча.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид The Sun.

Мужчина уже зарегистрировал компанию Black Tape Project (приблизительно можно перевести как "Проект черной клейкой ленты"), которая специализируется именно на такой продукции.

На официальной странице фирмы в соцсети Instagram Альварес публикует снимки с фотосессий, на которых разноцветный скотч на девушках-моделях имитирует нижнее белье, напоминая блестящие купальники.

Напомним, ранее сообщалось о новом модном тренде, когда девушки и женщины используют вместо лифа от купальника тщательно размазанные блестки

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