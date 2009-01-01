Донбассу грозит экологическая катастрофа — ОБСЕ

Хранилище химотходов фенольного завода в Новгородском зажатое между позициями сторон только в 400 метрах друг от друга.
Об этом заявил на пресс-конференции первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщается в Twitter СММ ОБСЕ.
"Хранилище химических отходов фенольного завода в контролируемом украинским правительством Новгородском зажатое между позициями сторон только в 400 метрах друг от друга", — подчеркнул Хуг.
(1/2) Hug: Chem waste storage of phenol plant in gvt-ctrl Novhorodske caught between positions of sides only 400m apart— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 22 січня 2017 р.
По его словам, прекращение огня и разведение сил в этом регионе крайне необходимы, ведь "в худшем случае вся Донецкая область может быть загрязнена".
(2/2) Hug: In worst case scenario, entire the Donetsk region could be polluted – ceasefire and disengagement needed in this area!— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 22 січня 2017 р.
СПРАВКА: Дзержинский фенольный завод – уникальное в своем роде предприятие — единственное на территории СНГ с централизованной переработкой фенольного, нафталинового и пиридинового сырья, как побочных продуктов при высокотемпературном коксовании каменного угля.
Стоит также отметить, что эколог Владимир Борейко предупреждал о том, что на Донбассе возможно массовое заражение людей радиацией.
фото: wikimapia.org