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Донбассу грозит экологическая катастрофа — ОБСЕ

Сегодня, 07:52

Хранилище химотходов фенольного завода в Новгородском зажатое между позициями сторон только в 400 метрах друг от друга.

Фенольный завод
Фенольный завод в Новгородском.
Донецкая область оказалась под угрозой загрязнения отходами фенольного завода, хранилище которого находится в Новгородском в непосредственной близости к линии разграничения.

Об этом заявил на пресс-конференции первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщается в Twitter СММ ОБСЕ.

"Хранилище химических отходов фенольного завода в контролируемом украинским правительством Новгородском зажатое между позициями сторон только в 400 метрах друг от друга", — подчеркнул Хуг.

 

По его словам, прекращение огня и разведение сил в этом регионе крайне необходимы, ведь "в худшем случае вся Донецкая область может быть загрязнена".

 

СПРАВКА: Дзержинский фенольный завод – уникальное в своем роде предприятие — единственное на территории СНГ с централизованной переработкой фенольного, нафталинового и пиридинового сырья, как побочных продуктов при высокотемпературном коксовании каменного угля.

Стоит также отметить, что эколог Владимир Борейко предупреждал о том, что на Донбассе возможно массовое заражение людей радиацией.

фото: wikimapia.org

 

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Донецк, фенольный завод, химотходы, Новгородское, катастрофа, экология, ОБСЕ, Хуг
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