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Допоможіть 3-річному Давиду подолати недитячу хворобу

Сегодня, 11:43

Турецькі лікарі дали шанси на одужання дитини.

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Давид і Ольга Балан
Маленькому Давиду Балану — 3 роки, і весь останній рік він бореться з недитячою хворобою. Лікарі поставили діагноз: мієлодиспластичний синдром (D46) MDC, тобто організм дитини не виробляє тромбоцити. Він проходить підтримуюче лікування і постійно отримує переливання крові.

Лікарі дали шанси на одужання після пересадки кісткового мозку, яку в Україні не виконують. Турецька клініка MedicalPark Bancelievler Hospital (Стамбул) прийме Давида на операцію. Вони виставили рахунок у 120 тисяч доларів. Зайво писати, що сума нереальна для Ольги — мами Давида, яка виховує дитину одна і зараз не працює, адже весь час перебуває з малюком.

"Мене звати Оля. Синочка — Давид.  Зараз нам повних 3 роки. Після останньої пункції і трепанобіопсії поставили діагноз мієлодиспластичний синдром (D46) MDC, тобто кістковий мозок не виробляє тромбоцити. Регулярно вливають тромбоконцентрат, штучно піднімають їх кількість. Результати аналізів погіршуються. Висновок консиліуму лікарів — необхідне проведення трансплантації кісткового мозку від нерідного ідентичного донора за кордоном (батьки не підходять як донори).

Мені важко це переживати, але Бог дає мені сили боротися і я буду боротися за щастя і здоров'я сина !!", — каже мати хлопчика, яка проживає у селі Рижавка Уманського району Черкаської області.

Тому просимо усіх небайдужих допомогти зібрати кошти.

 

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Давид Балан постійно отримує переливання крові

Реквізити для допомоги:

Збирання коштів проводить благодійний фонд "Сучасне село та місто"

Картка Приватбанку БФ "Сучасне село та місто" 5169 3305 0806 7185

(керівник Клімов Євгеній Петрович)

Призначення платежу: благодійний внесок для Балана Давида

карта Приватбанку мами:    4731 2191 0371 6621     

(Балан Ольга Петрівна)

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Контактні особи:

Балан Ольга Петрівна (мама): +380973749641

Балан Олександр (дядько):     +380939841317, +380668086352 

Електронна пошта:  olnalab@gmail.com

Viber:  +380999337842       

WhatsApp:  +380973749641

БФ "Сучасне село та місто"

Керівник проекту: Макаренко Марина

Моб: +380954109797

тел. Умань: (04744)69046,

тел. Київ: (044)3329047,

e-mail: info@bfond.com.ua

web: www.bfond.com.ua

 

Віримо, що спільними зусиллями, завдяки вашій небайдужості та підтримці дитину буде врятовано.

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