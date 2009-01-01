Допоможіть 3-річному Давиду подолати недитячу хворобу

Турецькі лікарі дали шанси на одужання дитини.
Лікарі дали шанси на одужання після пересадки кісткового мозку, яку в Україні не виконують. Турецька клініка MedicalPark Bancelievler Hospital (Стамбул) прийме Давида на операцію. Вони виставили рахунок у 120 тисяч доларів. Зайво писати, що сума нереальна для Ольги — мами Давида, яка виховує дитину одна і зараз не працює, адже весь час перебуває з малюком.
"Мене звати Оля. Синочка — Давид. Зараз нам повних 3 роки. Після останньої пункції і трепанобіопсії поставили діагноз мієлодиспластичний синдром (D46) MDC, тобто кістковий мозок не виробляє тромбоцити. Регулярно вливають тромбоконцентрат, штучно піднімають їх кількість. Результати аналізів погіршуються. Висновок консиліуму лікарів — необхідне проведення трансплантації кісткового мозку від нерідного ідентичного донора за кордоном (батьки не підходять як донори).
Мені важко це переживати, але Бог дає мені сили боротися і я буду боротися за щастя і здоров'я сина !!", — каже мати хлопчика, яка проживає у селі Рижавка Уманського району Черкаської області.
Тому просимо усіх небайдужих допомогти зібрати кошти.
Реквізити для допомоги:
Збирання коштів проводить благодійний фонд "Сучасне село та місто"
Картка Приватбанку БФ "Сучасне село та місто" 5169 3305 0806 7185
(керівник Клімов Євгеній Петрович)
Призначення платежу: благодійний внесок для Балана Давида
карта Приватбанку мами: 4731 2191 0371 6621
(Балан Ольга Петрівна)
Контактні особи:
Балан Ольга Петрівна (мама): +380973749641
Балан Олександр (дядько): +380939841317, +380668086352
Електронна пошта: olnalab@gmail.com
Viber: +380999337842
WhatsApp: +380973749641
БФ "Сучасне село та місто"
Керівник проекту: Макаренко Марина
Моб: +380954109797
тел. Умань: (04744)69046,
тел. Київ: (044)3329047,
e-mail: info@bfond.com.ua
web: www.bfond.com.ua
Віримо, що спільними зусиллями, завдяки вашій небайдужості та підтримці дитину буде врятовано.