Дорога в ад. Волонтер рассказала об автобусном маршруте из Киева в "ДНР"

Украинский волонтер раскрыла "адский" автобусный маршрут из Киева во временно оккупированный Донецк

Украинский волонтер раскрыла "адский" автобусный маршрут из Киева во временно оккупированный Донецк Открытые источники

Из столицы Украины во временно оккупированный Донецк можно добраться на автобусе, который получил "подпольное" название "Киев - Курахово".

Соответствующее сообщение на собственной странице в социальной сети Facebook опубликовала волонтер Ольга Гальченко.

По ее словам, билеты на данный автобус можно без проблем забронировать через интернет.

"В интернете бронируешь билеты на победный рейс "Киев-Донецк". На автовокзале он стыдливо значится как "Киев-Курахово". Чтобы добраться до столицы молодой и независимой, пассажирам придется сменить как минимум три автобуса, ибо "не летят туда сегодня самолеты и не ходят даже поезда", - написала Гальченко.

При этом волонтер уточнила, что за рулем "адского автобуса" находится не менее "адский водитель", который любит ставить надрывные песни про героический ОМОН, шлягеры "Лесоповала" и Верки Сердючки.

Гальченко также отметила, что самые жесткие проверки на блокпостах ожидают военнослужащих.

"Ведь именно их с пристрастием шмонают на постах, пока все остальные, жаждущие поскорее попасть в цветущий Донецк, отсиживаются в сторонке", - написала волонтер.

Напомним, ранее главарь "ДНР" пригрозил Украине оружием высокой скорости.