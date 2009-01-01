Достижения украинских оружейников: БТР "Фантом" занял второе место на международной выставке

На международной выставке IDEX-2017, именно украинский "Фантом" вошел в Топ-5.

Украинский беспилотный БТР "Фантом" занял второе место на международной выставке вооружений и военной техники IDEX-2017 в Абу-Даби (ОАЭ).

Президент Украины Петр Порошенко на странице в Facebook написал, "среди тысяч экспонатов из 50 стран, представленных на IDEX-2017, именно украинский "Фантом" вошел в Топ-5 выставки. Авторитетное аналитическое издание Defence Blog назвало отечественный беспилотный минибронетранспортер наиболее интересной современной боевой машиной. Украинское — самое лучшее!".

Как сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром", в рейтинге из пяти современных разработок в области бронетехники, отечественный беспилотний БТР "обогнал" турецкую БМП Kaplan-20 cо 105-мм пушкой, колесную БМП Rabdan из Объединенных Арабских Эмиратов и сербский броневик Milosh BOV M16.

Ранее сообщалось, что разработчики интегрировали в "Фантом" противотанковый ракетный комплекс "Барьер". С таким вооружением малозаметный и мобильный "Фантом" способен поражать трудно и легко бронированные цели на расстоянии от 100 до 5000 метров.

Кроме этого, "Фантом" укомплектован стабилизированным поворотной платформой для различных видов вооружений. Огневые испытания "Фантом", которые проводились с установленным пулеметом калибра 12,7 мм, подтвердили высокую эффективность новой разработки.

Гибридный двигатель с полным приводом, независимой подвеской и гидравлическим тормозной системой обеспечивают "Фантом" высокие ходовые характеристики, в том числе на песке. Связь между центром управления и "Фантомы" обеспечивается средствами защищенного радиоканала радиусом действия до 10 км или через оптоволоконный кабель длиной до 5 км.

По словам Павла Барбуль, директора "Спецтехноэкспорта", обновленная версия наземного беспилотника является демонстрацией лишь одной из многих вариаций комплектации "Фантом": "Задачей данного проекта является создание техники, которая может эффективно выполнять различные боевые задачи, минимизируя при этом риски для жизни военных".

Напомним, что первая модификация "Фантом" была представлена во время выставки вооружений "Оружие и безопасность 2016" в Киеве. В зависимости от комплектации "Фантом" может осуществлять огневую поддержку сухопутных подразделений, проводить разведку и стоять на дежурстве на блок постах или границе, доставлять амуницию и боеприпасы, эвакуировать раненых, а также быть источником питания, участвовать в операциях по разминированию. Кроме этого, предусмотрено использование "Фантом" в комплексе с беспилотными летательными комплексами, также будут представлены "Спецтехноэкспортом" на IDEX-2017.

Фото: ukroboronprom.com.ua; Видео: SpetsTechnoExport