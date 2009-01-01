Дострелялись. На Светлодарской дуге уничтожен пулемет "Утес" с расчетом боевиков

Двумя выстрелами "третья сила" поразила цель, сообщает Юрий Мысягин.
Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.
"Третья сила" тремя выстрелами его ликвидировала. Один был пристрелочным, а два следующими прямо в цель", — рассказал Юрий подробности уничтожения пулеметного гнезда.
Кроме того, сообщает Мысягин, у террористов горел опорный пункт на позициях у Дебальцево, где они тоже понесли потери.
Напомним, несколькими днями ранее волонтеры сообщили об уничтожении 5 боевиков.
фото: agitpro.su