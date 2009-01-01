ДТП в Харькове. Мать Зайцевой тайно платит компенсации пострадавшим

Мать подозреваемой по делу резонансном смертельном ДТП в Харькове продала квартиру ради выплаты материальной помощи пострадавшим

Алена Зайцева в зале суда УНИАН

Мать Алены Зайцевой , подозреваемой по делу о резонансном смертельном ДТП в Харькове, на второй день после аварии продала трехкомнатную квартиру.

Такое сообщение опубликовал портал "ТСН".

"Квартира, в которой Алена Зайцева проживала, на 200 квадратов, занимает едва не половину первого этажа пятиэтажки. Все окна - за крупными решетками. Вход отдельный. В домофон отвечает мать Зайцевой, но отказывается что-то комментировать. Оказывается, это жилье Зайцевым уже не принадлежит", - говорится в тексте.

Согласно реестру недвижимости, на второй день после жуткого ДТП владельцем квартиры стал Станислав Тышкевич. Такое же имя и фамилию носит бухгалтер, работающий на фирме, принадлежащей семье Зайцевых.

Также стало известно, что мать подозреваемой начала платить пострадавшим в ДТП компенсации по 50 тысяч гривен. Всего она втайне от общественности хочет выплатить полмиллиона гривен.

"Это личное дело семьи. Это абсолютно несвязанные вещи. Нет признанного виновника. Несмотря на это, семья Елены решила помочь", - заявила адвокат Алены Зайцевой Юлия Козырь.

Напомним, ранее сообщалось о том, что суд арестовал Зайцеву без права внесения залога.