ДТП в Харькове. Прокуратура потребует для "мажорки" содержания под стражей

Сейчас завершается предварительный анализ видео, на котором зафиксирован момент ДТП — проезд Lexus на красный свет.

Авария в Харькове, иллюстрация. facebook.com/anton.gerashchenko

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик, прокуратура будет требовать содержания под стражей женщине-водителю Елене Зайцевой по ч.3 ст.286 УК, пишет УНИАН.

По ее словам, на данный момент уже утверждено подозрение и в ближайшее время будет объявлено.

Сейчас завершается предварительный анализ видео, на котором зафиксирован момент ДТП — проезд Lexus на красный свет. За 2016-2017 годы на Зайцеву составлено шесть протоколов за нарушение правил дорожного движения.

Дубовик также подтвердила, что Зайцева является сводной сестрой бывшего работника прокуратуры Черкасской области.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в ДТП погибли шесть человек. И девушку, которая находилась за рулем Lexus, задержали правоохранители и арестовали.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, вечером, 18 октября, в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещённый сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Toureg под управлением мужчины 49 лет.

В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар улицы Сумской и совершил наезд на 11 пешеходов, пять из которых погибли на месте. Из них — четыре девушки и молодой парень. Остальные были доставлены в медицинские учреждения. Четверо в 4-ю горбольницу, двое — в областную больницу